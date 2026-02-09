FUTBOL
El Cervera guanya el Torà i torna a liderar el grup
El Cervera va patir més del que esperava per guanyar un Torà que va aguantar l’empat a zero fins al minut 88 (2-0). Amb la victòria, els locals recuperen la primera posició, gràcies a la derrota del Tremp. Durant gran part del partit, el Cervera va portar la iniciativa del joc i de les ocasions. El Torà va plantejar un a estratègia defensiva en què va esperar les oportunitats al contraatac.
Malgrat això, els locals no van estar còmodes en cap moment. A falta de dos minuts per arribar al 90, Àlex va rematar un servei de cantonada per situar l’1-0 al marcador. Després d’això, el Torà va avançar les línies i va anar a buscar l’empat. Després que picar un córner en el qual pràcticament tots els jugadors van pujar a rematar, el Cervera va aprofitar el contraatac per fer el 2-0.