FUTBOL
Derrota dolorosa davant del cuer
El desencert en atac i la lesió d’Oliver van ser claus
El Tàrrega no va tenir un bon dia i va caure derrotat en la visita al Santboià, cuer a la classificació, que va posar molt difícils les coses als d’Edgar Molina i va acabar emportant-se els tres punts (1-0). El partit va estar molt igualat i de domini altern, amb molta lluita entre els dos conjunts però amb poques arribades amb perill a les porteries. Les defenses van prevaler sobre els atacs i el primer temps va acabar amb l’empat inicial (0-0).
Després del descans, una lesió de clavícula va obligar el blaugrana Oliver a abandonar el partit al minut 66, sent substituït per Ilyass. Aquesta incidència va afectar el joc del Tàrrega i s’hi va sumar la poca fortuna en l’acabament de les jugades d’atac que va tenir. Al minut 77 va arribar el gol local aconseguit per Linares en una de les poques arribades amb perill del Santboià davant de Gutiérrez, i que va consumar la derrota dels visitants.
Acabat el partit, Edgar Molina, entrenador del Tàrrega, va explicar que “ha estat un partit gris i de poques ocasions. Tots dos equips hem estat molt imprecisos i ells han encertat en una ocasió i s’han emportat el duel”.
El Tàrrega, que encara està pendent de la decisió del comitè sobre els 45 minuts que resten per jugar contra el Rapitenca, rebrà al Municipal Joan Capdevila el Sitges el diumenge 22 de febrer després de l’aturada de la competició per la celebració del Carnaval.