HANDBOL
Empat agredolç que atansa el Lleida HC al descens
Aquest resultat i el triomf del Carballal el deixa només dos punts per sobre
El Lleida Handbol no va poder passar de l’empat ahir contra el Mislata (22-22) en un duel directe per la salvació que es va definir amb un punt per a cada equip. L’empat deixa les lleidatanes en desena posició, amb 10 punts, però el triomf del Carballal davant del Pereda (26-25) comprimeix les coses a la zona baixa, deixant-les a tan sols 2 punts del descens.
Les bordeus van sortir a l’Onze de Setembre més endollades que el rival i van prendre la davantera (2-0). Tot i així, una exclusió d’Aiora al minut 3 va permetre que les valencianes capgiressin el marcador, arribant a establir la màxima diferència (6-9). No obstant, mentre anaven passant els minuts, les locals van tornar a posar-se al davant i se’n van anar al descans guanyant (12-11).
En la represa va apujar la intensitat, però cap dels dos equips no va poder escapar-se al marcador. L’alternança va fer que en els instants finals el Lleida agafés l’avantatge (22-21) gràcies a un gol de Valentina Bastarrica, però el Mislata va empatar en la jugada següent (22-22). Amb encara 18 segons al marcador, i després d’un temps mort d’Iban Raigal, el Lleida va intentar una última jugada que va ser incapaç de materialitzar i va acabar quedant-se amb un punt que queda curt, però li va permetre guanyar l’average particular després d’empatar en la primera volta (25-25). Després del matx, el tècnic del Lleida Handbol, Iban Raigal, va assegurar que “l’empat ens deixa una sensació agredolça perquè volíem els dos punts. Tot i així, el més important era sumar, més encara davant d’un rival directe com el Mislata i guanyar-li l’average per mantenir-nos al davant en cas d’empat”.