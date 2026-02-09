FUTBOL
Empat sense gaires sobresalts
El Lleida s’ha de conformar amb un punt en el duel directe contra l’Europa B, en un partit gairebé sense ocasions. L’equip de Cortés encadena quatre jornades sense perdre, però segueix en descens
| BARCELONA | El Lleida va empatar ahir (0-0) davant l’Europa B en un duel directe per la permanència, marcat per l’escassetat d’ocasions i el predomini de les defenses sobre els atacs. S’enfrontaven el conjunt més golejat de la categoria, el filial escapulat, i un dels equips amb menor capacitat realitzadora del grup, el Lleida. Malgrat que els partits de l’Europa B registren una mitjana de 2,9 gols, el xoc va estar molt lluny de respondre a aquestes estadístiques i amb prou feines va oferir oportunitats clares en un matí definit per la solidesa defensiva a les dos àrees.
El repartiment de punts no va afavorir cap dels dos, que van veure com altres equips implicats en la lluita per evitar el descens sumaven victòries davant dels líders, Badalona i Cornellà. Amb aquest resultat, el conjunt dirigit per Cortés amplia a quatre la seua ratxa de partits sense perdre i firma la setena porteria a zero de la temporada, però segueix en descens, empatat a punts amb el rival d’ahir, que marca la permanència i té l’average particular guanyat.
El matx va començar amb un fons nord farcit d’aficionats blaus i amb un Lleida intens en la pressió. Amb el pas dels minuts, l’equip barceloní va assumir el control de la possessió, encara que sense generar excessiu perill. L’ocasió més clara del primer temps va arribar superat el minut vint, quan Revert va culminar una recuperació en camp contrari amb un xut sec que va marxar a escassos centímetres de la porteria local.
Després del descans, Cortés va introduir una doble substitució i va donar entrada al debutant Tumani Fofana i a Totti. Poc després, Fuster va disposar d’una oportunitat manifesta per avançar els escapulats però la seua rematada se’n va anar per sobre del travesser quan es trobava sol a la vora dreta de l’àrea petita. Al 64 va arribar un contratemps per al Lleida: Pau Russo va haver d’abandonar el terreny de joc per molèsties musculars a la part posterior de la cuixa esquerra.
En el tram final, el Lleida va vorejar el gol en dos accions consecutives. Primer, una centrada de Marc García des de la dreta es va enverinar fins a impactar a la part superior de la creu. Dos minuts més tard, Sasha va protagonitzar una jugada individual pel mateix sector i, després d’una retallada al vèrtex de l’àrea, va connectar un xut amb l’esquerra al pal llarg que es va perdre per mil·límetres, segellant definitivament l’empat sense gols.
Jordi Cortés: “Pràcticament no hem concedit xuts a porteria”
El tècnic del Lleida, Jordi Cortés, va destacar el mèrit de puntuar “fora de casa, al camp d’un equip jove que competeix molt bé, i pràcticament no hem concedit xuts a porteria del rival”. Va resumir el matx com “un partit molt igualat” i va subratllar la importància de sumar: “El dia que el duel està equilibrat i no pots guanyar, el més important és no perdre. Això és el que hem fet”, va destacar el tècnic. A més, va comentar que “creiem que hem reaccionat a temps amb la lesió de Russo i esperem que no sigui res greu”.