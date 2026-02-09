“Eren punts molt necessaris”
Jordi López. El tècnic va lamentar perdre contra “un rival directe que ara s’allunya” per culpa d’“un desajust defensiu”
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Jordi López, es va mostrar decebut pel resultat al destacar que “el partit se’ns ha escapat en una acció”. “Han passat molt poques coses per l’estat de la gespa i del poc que ha passat ha estat en un desajust defensiu nostre”, va afegir el tècnic, coneixedor que el seu equip va desaprofitar una oportunitat d’atansar-se a la salvació per les derrotes dels rivals. Per això, va admetre que “els tres punts d’avui eren molt necessaris perquè jugàvem contra un rival directe que alhora ara s’allunya”.
El tècnic va destacar que “al segon temps, l’Olot s’ha llançat una mica més a l’atac i crec que això també ha decantat el duel”, posant èmfasi en el fet “nosaltres no hem estat malament, simplement ens ha faltat més claredat a l’hora d’atacar” i insistint que “el terreny de joc ens ha permès molt poc, hi havia poc control i molts duels dividits en els quals no hem estat còmodes, tot i que era igual per als dos i no ha de ser excusa”. Tot i així, va fer una crida a l’esperança: “No podem abaixar els braços perquè se’ns hagi escapat un partit important, portem sis dels últims nou punts, crec que fa tres setmanes tots hauíem firmat aquests registres”, va assenyalar.
Jordi López va acabar dient que “queden moltes jornades i tindrem oportunitats”. “Estem treballant bé i ja pensem en el següent partit, que torna a ser igual d’important”, va concloure.