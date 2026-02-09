FUTBOL
Ferma resistència a Peralada
El Mollerussa s’emporta un empat en la visita a un aspirant al play-off i segueix fora del descens a l’encadenar cinc partits sense perdre. Jofre Graells va tornar després de 10 mesos de lesió
El Mollerussa va rescatar ahir un punt de gran valor a l’empatar sense gols davant d’un rival de la zona alta com el Peralada en un partit molt treballat que li permet tancar la jornada un punt per sobre del descens, després de cinc jornades seguides sense perdre, amb tres empats i dos victòries. A més, la millor notícia per als del Pla d’Urgell va ser la tornada als terrenys de joc de Jofre Graells, que va disputar els últims sis minuts després de 10 mesos de baixa.
El partit va estar marcat per un joc molt travat, amb contínues pilotes en llarg i nombroses imprecisions que pràcticament van anul·lar el centre del camp, en el qual va debutar l’últim fitxatge Lamine Diaby, acompanyant Guillem Porta en el doble pivot. Aquesta dinàmica es va traduir en un partit amb poques ocasions clares per als dos equips, malgrat que el Mollerussa va disposar de les més destacades davant d’un Peralada que arribava amb la possibilitat d’assaltar els llocs de play-off, però es mantindrà fora.
La primera arribada amb perill va ser al minut 10, en una acció del Peralada per banda que va acabar amb una centrada de Corominas i una rematada de Kanteh que el defensa Aleix Ruiz va treure sota pals per evitar l’1-0. La resposta del Mollerussa va arribar sis minuts més tard, en una bona combinació entre Lamin i Scuri que va permetre al segon plantar-se sol davant del porter Fàbregas, qui va resoldre amb una bona intervenció i va desviar la pilota a córner. En el córner posterior, Dueso va connectar una rematada que no va trobar porteria.
El partit va mantenir el mateix guió fins al descans i no va ser fins al minut 45 quan es va tornar a veure una ocasió clara, amb un altre cop de cap de Dueso que no va trobar porteria.
A la segona part, el conjunt local no va poder generar ocasions de perill, mentre que el Mollerussa va controlar el joc sense assumir riscos. Només als instants finals va trenar dos aproximacions mitjançant Alpha, tot i que en cap no va posar en un compromís el porter rival. Als minuts finals, l’equip del Pla va voler anar a buscar el triomf donant entrada a Jofre, però el marcador no es va moure.
“No hem concedit res davant d’un rival que et pot fer molt mal”
El tècnic del Mollerussa, Manel Cazorla, va dir anar-se’n “molt satisfet” després de sumar un punt a Peralada que el tècnic troba “just” malgrat considerar que “si algú ha fet més per guanyar ha estat el Mollerussa”. De fet, va posar en valor que “no hem concedit res en defensa davant d’un perfil de rival que pot fer-te molt mal”. “Aconseguir-ho parla molt bé del sacrifici de tot l’equip. Cal donar valor a sumar una altra porteria a zero i a les cinc setmanes seguides sense perdre. Llàstima de les tres ocasions que hem tingut per marcar”, va afegir. A més, va expressar la seua alegria per la tornada de Jofre Graells, encara que va reconèixer que “era un risc que jugués perquè el camp no estava bé” i va demanar “anar pas a pas, perquè així segur que ens donarà moltes alegries”.