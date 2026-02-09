FUTBOL
El Gardeny venç el Sudanell amb un gol de penal al 86
El Gardeny va deixar els tres punts a casa després de guanyar per 2-1 el Sudanell dissabte, en un partit molt disputat. Després d’una primera part marcada per la igualtat entre els dos equips, van arribar al descans amb l’empat inicial. Després de la represa, la dinàmica no va canviar, però Lahbil va obrir el marcador tot just un minut després de tornar al terreny de joc. Tot i així, Soumah va igualar 1-1 al minut 75. Però amb el gol des del punt de penal de Mangue al 86, els locals es van posar al davant i van assegurar la victòria final (2-1).
Aquest triomf del Gardeny li permet pujar a l’onzena posició, mentre que el Sudanell suma la tretzena derrota i es manté el penúltim de la taula del grup 29 de Quarta Catalana.