BÀSQUET
“Han portat sempre el ritme”
Encuentra. Accentua la necessitat d’“estars millor en defensa” davant “les carències en atac” que reconeix en una plantilla amb “problemes de generació”
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va reconèixer com a “just vencedor” el Manresa, destacant que “han portat sempre el ritme en el partit i s’ha repetit el guió d’altres dies: ens agafen un avantatge al principi, intentem tornar amb cor, però quan estem a prop encadenem males decisions”, va assenyalar. Més enllà d’això, Encuentra va posar el focus en dos aspectes decisius: la necessitat d’“estar millors en defensa” i “els problemes de generació ofensiva, perquè sabem que tenim carències en atac”, va reconèixer.
Respecte al primer, va assenyalar que “hem de ser més sòlids en les coses bàsiques, com la defensa de la pilota, l’un contra un i tancar el rebot. Ser irregulars en això ens fa anar a remolc i no és el mateix prendre decisions quan vas deu punts avall que si vas guanyant”.
De fet, l’entrenador lleidatà es va mostrar resignat davant la dificultat de “generar avantatges per als companys”. “Som els pitjors de la Lliga en eficiència ofensiva. Som molt finalitzadors i tenim molta generació individual, però som dels qui menys assistències donem i més pèrdues tenim. Ofensivament, ens costa més enllà de Batemon”, va apuntar.
Per la seua part, el tècnic visitant, Diego Ocampo, va voler destacar que “hi ha hagut un ambient fenomenal al pavelló. Enhorabona a les aficions, perquè aquesta és la manera de donar exemple”.
Per la seua part, el targarí Pierre Oriola, que ahir va complir el seu partit 400 a l’ACB, va declarar a 3Cat que “Lleida és casa meua, és espectacular jugar aquí”. “Hem fet un partit molt complet i celebrar el partit 400 amb una victòria és una cosa que em dona molta alegria”, va afegir.
Campanya inclusiva abans del partit
La Liga Endesa va celebrar ahir l’acció Bàsquet per a tothom, una iniciativa inclusiva. Sota el paraigua de Bàsquet Lover i amb el lema Per la passió sense límits ni barreres, la iniciativa atansa l’experiència del bàsquet professional a persones i famílies que, per diferents raons, no poden o tenen dificultats per acudir habitualment a un pavelló. Ahir, al Barris Nord, els jugadors d’ambdós equips van posar abans de l’inici amb una samarreta al·lusiva a la campanya.
El Barça pateix per guanyar el Girona
El Barça va haver de suar per emportar-se la victòria al Palau davant del Girona (97-92), el pròxim rival de l’Hiopos Lleida al Barris Nord diumenge que ve. Els blaugranes, a més, van conèixer ahir el seu rival a la Copa del Rei. Finalment serà la Múrcia, després que el Baskonia guanyés el partit que tenia ajornat amb el Gran Canària (75-97) i que li permetrà ser cap de sèrie. El Madrid, per la seua part, va superar amb claredat el Granada (94-79), que s’enfonsa a la cua, mentre que el Joventut va tombar el València (90-87).