OLIMPISME
Lindsey Vonn es trenca la cama i abandona la prova en helicòpter
La seua federació va confirmar que està “estable”
La llegendària esquiadora nord-americana Lindsey Vonn va caure ahir de forma aparatosa en la prova de descens femení d’esquí alpí dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo i va haver de ser evacuada en helicòpter minuts després que, a causa d’aquest accident, s’interrompés la prova. Vonn, que competia amb el genoll dret de titani i amb una ruptura total del lligament encreuat a l’esquerra, es va fracturar la cama després d’un salt en la part alta de la pista Tofana que la va obligar a abandonar la prova. Malgrat la gravetat de la caiguda, la Federació nord-americana va confirmar que la campiona olímpica en els Jocs de Vancouver està “lesionada, però estable i en bones mans” després de sotmetre’s a una cirurgia.
Després de 20 minuts d’interrupció, la prova es va reprendre i va acabar amb la victòria de la també nord-americana Breezy Johnson, actual campiona del món, que va cobrir els 2.572 metres en un minut, 36 segons i 10 centèsimes. Van tancar el podi l’alemanya Emma Aicher, segona, i la italiana Sofia Goggia, tercera.
D’altra banda, el noruec Johhanes Klaebo va aconseguir el seu sisè or en esquiatló de 10 km+10 km amb un temps de 46:11.0, dos segons més ràpid que el francès Mathis Desloges, plata, i el noruec Martin Lowstrom, que va aconseguir el bronze i va tancar el podi de la prova. En eslàlom gegant paral·lel de snowboard, l’austríac Benjamin Karl es va alçar amb la victòria amb un temps de 44.22 segons al davant del sud-coreà Kim Sangkyum, segon, i el búlgar Terwl Zamzirov, tercer. En la categoria femenina, la txeca Zuzana Maderova es va proclamar campiona olímpica, seguida per l’austríaca Sabine Payer, i la italiana Lucia Dalmasso, respectivament.
Al seu torn, el noruec Sander Eitrem va destrossar el rècord olímpic i es va penjar l’or en els 5.000 metres de patinatge de velocitat. Amb un temps de 6:03.95, va superar el txec Metodej Jilek i l’italià Riccardo Lorello, plata i bronze, respectivament. Pel que fa al luge, l’alemany Max Langheman es va penjar la seua primera medalla olímpica als 26 anys. La plata va ser per a l’austríac Jonas Müller i el bronze per a l’italià Dominik Fischnaller.
D’altra banda, més enllà de l’esport individual, França es va emportar la victòria en la prova mixta de relleus 4x6 de biatló. Perrot, Fillon, Jeanmonnot i Simon van creuar la meta amb temps de 46:25.8 minuts, 20 segons al davant de Noruega, plata, i Alemanya, bronze.