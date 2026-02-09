JUDO
La lleidatana Ai Tsunoda, bronze en el Grand Slam de París de judo
Guanya Pedrotti en el duel pel tercer lloc
La lleidatana Ai Tsunoda va superar ahir la italiana Irene Pedrotti en el combat pel bronze del Grand Slam de París de judo, que es va disputar al llarg d’aquest cap de setmana.
Tsunoda es va classificar per a aquest combat després de perdre en els quarts de final contra la suïssa April Lynn Fohouo i guanyar en la repesca per ippon la israeliana Adelina Novitsky. Davant tenia la italiana Irene Pedrotti, desena del món i cinquena en el Grand Slam de París el 2025, a la qual ja va guanyar en el Grand Slam de Tòquio al desembre, on també va aconseguir penjar-se la medalla de bronze.
La del Segrià, que va guanyar en aquest mateix escenari davant la francesa Marie Eve Gahie en l’edició passada, no volia baixar del podi de París. En un combat igualat, l’espanyola es va imposar per yuko. Amb tot just 23 anys, és la desena vegada que Tsunoda acaba entre les tres primeres d’una prova de Grand Slam. Els altres dos espanyols que entraven en competició aquest diumenge no van poder atansar-se als metalls. Daniel Nieto va ser eliminat en vuitens de final pel txec Adam Kopecky, mentre que Aarón Santamaría va caure en setzens contra el rus Egor Andoni. La delegació espanyola acaba la seua participació en el torneig amb dos medalles. En la jornada de dissabte, l’espanyola Ariane Toro, que també es va penjar el bronze a Tòquio, es va quedar amb la medalla de plata al caure derrotada a la final de la seua categoria per ippon davant la kosovar Distria Krasniqi, doble campiona mundial del pes.
El Grand Slam de judo és la quarta competició per importància en el judo internacional, només al darrere dels Jocs Olímpics, els Mundials i el World Masters.