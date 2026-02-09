HOQUEI
El Llista demanarà la Final Four per al seu 75 aniversari
Manté converses amb la Paeria per presentar oficialment la seua candidatura
El Lleida Llista tornarà a postular-se per ser la seu de la Final Four de la WS Europe Cup, a la qual va accedir aquest dissabte passat després d’eliminar a casa el Sanjoanense gràcies a l’avantatge de 2-4 que portava de terres portugueses després d’empatar en la tornada 3-3. És la setena vegada en nou anys que el conjunt llistat disputarà la fase final de la segona competició continental, que ha conquerit en tres ocasions (2018, 2019 i 2021). Només en dos no va ser present, el 2020, perquè es va suspendre per la pandèmia, i el 2023, perquè estava disputant, per primera vegada en la seua història, la fase de grups de la Champions League.
El club llistat va iniciar el mateix dissabte converses amb la Paeria abans de presentar de forma oficial davant la World Skate Europe la seua candidatura per ser la seu de la Final Four, a què també sembla que optarà el Calafell, que va accedir-hi després de fer valer l’1-0 de l’anada després de l’empat (2-2) de dissabte contra el Braga. Segons apunten algunes fonts, el Monza italià, al qual s’enfrontarà el Pons Lleida en la primera semifinal, no sembla gaire disposat a demanar la seu, mentre que el Juventude Pacense portuguès, que serà el rival del Calafell, és tota una incògnita. Lleida ja ha estat tres vegades seu de la Final Four de la Europe Cup, el 2018, 2019 i 2023. En les dos primeres va conquerir el títol i en l’última va quedar eliminat en semifinals pel Braga, que perdria la final davant del Voltregà. El Llista vol fer valer una raó de pes, i és que aquest any celebra el 75 aniversari de la seua fundació, que pràcticament coincideix amb les dates en les quals està prevista la Final Four, els dies 18 i 19 d’abril. Un dels hàndicaps que podrien tenir tant el Pons Lleida com el Calafell per optar a la seu és que les dos últimes Final Four s’han disputat a Espanya, concretament a Igualada, campió en totes dos ocasions.