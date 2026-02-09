FUTBOL
“El repte ha estat revertir l’herència econòmica”
Laporta va parlar ahir abans de dimitir avui per presentar-se a les eleccions
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, que avui presentarà la dimissió per presentar-se a la reelecció, va assegurar ahir que “revertir l’herència econòmica rebuda” ha estat el principal repte del seu mandat. En unes declaracions als mitjans del club blaugrana, Laporta va afegir que “ens vam trobar una situació de màxima dificultat. Hi havia una situació de crisi econòmica, esportiva i institucional. Vam haver de renegociar el deute, millorar els ingressos i activar palanques. Calia actuar amb valentia i rapidesa per evitar el col·lapse amb les idees ben clares”, va assenyalar.
L’encara president blaugrana va assegurar que “no em penedeixo de res. Alguna decisió em va saber greu, però per damunt de tot hi ha el Barça. Davant d’un context de màxima dificultat, l’error hauria estat no prendre decisions. Les decisions que més m’han sabut greu són les que afecten persones: prescindir d’un entrenador, no renovar un jugador. Però és pel bé del Barça”.
També va destacar la recuperació esportiva i institucional, així com la tornada a l’Spotify Camp Nou, l’acabament del qual serà un dels grans objectius marcats per al període 2026-2031. Laporta es va referir a la sintonia existent entre Deco, el director esportiu, i Hansi Flick. “Fitxar Hansi Flick i apostar pels de casa juntament amb d’altres de fora és una fórmula que ens ha funcionat. Igual com el treball de Deco i el binomi que forma amb Flick. No es tracta aquí de guanyar diners, sinó de guanyar títols, tot i que cal guanyar diners per tenir un equip competitiu”, va afirmar.