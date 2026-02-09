FUTBOL
La Seu derrota el Linyola i retalla punts al líder
La Seu va atropellar el Linyola en un partit dominat de principi a final pels locals, que van sentenciar la victòria al tram final. A la primera part, Del Águila va avançar la Seu (1-0, 20’). A la segona, Young va ampliar l’avantatge (2-0, 63’) i Cayola va sentenciar el partit (3-0, 71’), permetent als urgellencs sumar els tres punts.
Després de la victòria, la Seu d’Urgell és el segon classificat amb 31 punts, però amb dos partits pendents i a tan sols quatre de distància del líder, el Juneda, que va empatar. El Linyola, per la seua part, és tretzè amb 19 punts, els mateixos que Guissona i Alcarràs.