CICLISME
Jan Castellon, el lleidatà que somia amb el Tour
Compleix el seu segon any professional al Caja Rural, convidat a la ronda gal·la
“Hi ha una petita possibilitat d’estar a la sortida del Tour a Barcelona. Evidentment, sé que és difícil, perquè a l’equip som 26 corredors i només poden anar-n’hi vuit, però no amago que m’ho marco com un objectiu, encara que sense pressionar-me de més.”
Amb aquesta sensació afronta la seua segona temporada com a ciclista professional Jan Castellon (Alpicat, 31-7-2003), com a part del Caja Rural, un equip que a finals de gener va veure com la seua temporada canviava del tot, ja que va rebre la invitació per participar per primera vegada en la seua història en el Tour de França, una de les cinc que van rebre equips de la segona categoria (ProTeam), que no tenen el seu lloc assegurat a les grans voltes.
“Quan va arribar la notícia va ser una autèntica sorpresa i és una cosa que canvia molt la perspectiva de la temporada, tant de l’equip com per a mi a nivell personal”, explica Castellon. Malgrat això, no vol que la il·lusió de poder competir a la ronda gal·la, que s’ajusta molt al seu perfil com a escalador, li suposi una llosa. “La porta està oberta, però el meu primer any els resultats van arribar sense posar-se pressió i aquest any he de treballar igual. Vull treballar a poc a poc i no tirar-me pedres a la meua teulada, perquè encara soc jove i tinc carrera al davant”, assenyala.
Amb tan sols 22 anys, el lleidatà ha arrancat amb bon peu la seua segona temporada com a professional, ambdós a l’equip navarrès. Va finalitzar novè l’AlUla Tour de l’Aràbia Saudita i pocs dies després va acabar divuitè a la Volta d’Oman.
Després d’unes primeres setmanes de competició el 2026, reconeix que “veig que he preparat millor la temporada que en el meu debut, perquè ja tinc un any d’experiència i això em pot ajudar, a més que van sortir bons resultats i estic content amb la meua evolució”.
El seu calendari per als propers mesos, en els quals s’ha establert a Castelló de la Plana per condicionar millor els entrenaments, passa per participar en diferents proves a França i Itàlia, abans de la Volta a Catalunya –en la qual l’any passat ja va debutar amb una participació destacada– i la Itzulia.