CICLISME
El Club Alba de Tàrrega organitza la tercera Marxa Ciclista
El Club Esportiu Alba celebra aquest dissabte a Tàrrega la seua tercera Marxa Ciclista, que aquest any homenatjarà Violant Amoròs, impulsora del ciclisme en l’entitat. La cita ja compta amb 100 inscrits i pretén arribar als 150. Sortirà a les 9.30 amb rutes de 10 i 40 quilòmetres per Vilagrassa i fins a Belianes en el recorregut llarg. La regidora d’Esports Laura Tejero va celebrar que la prova “és una jornada de sensibilització”.