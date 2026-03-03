SEGRE

El Club Alba de Tàrrega organitza la tercera Marxa Ciclista

El Club Esportiu Alba celebra aquest dissabte a Tàrrega la seua tercera Marxa Ciclista, que aquest any homenatjarà Violant Amoròs, impulsora del ciclisme en l’entitat. La cita ja compta amb 100 inscrits i pretén arribar als 150. Sortirà a les 9.30 amb rutes de 10 i 40 quilòmetres per Vilagrassa i fins a Belianes en el recorregut llarg. La regidora d’Esports Laura Tejero va celebrar que la prova “és una jornada de sensibilització”.

