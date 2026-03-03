FUTBOL
Tres aspirants passen el tall, amb Laporta al capdavant
L’actual president va entregar 8.171 firmes, per 5.140 de Font i 2.840 de Ciria. El conjunt de Flick haurà de remuntar el 4-0 de l’anada a casa
Els precandidats a la presidència del Barcelona van entregar ahir a l’Auditori 1899 les firmes necessàries per presentar-se a les eleccions del 15 de març, en una jornada que va deixar tres candidats a la presidència: Joan Laporta (8.171), Víctor Font (5.140) i Marc Ciria (2.840), els únics que van passar el tall de 2.337 suports, que encara hauran de ser validats.
L’actual president i aspirant a la reelecció Joan Laporta va ser clarament qui més en va presentar, amb 8.171, una xifra inferior a les 10.257 que va reunir el 2021 abans de guanyar aquells comicis. Laporta va rebutjar que el descens suposi una pèrdua de confiança i ho ha emmarcat en un context diferent al de fa quatre anys. “Hi ha una obra de govern”, va defensar, al·ludint a la recuperació econòmica del club i al projecte esportiu actual, amb Hansi Flick a la banqueta. Al seu judici, la situació de més estabilitat redueix la mobilització respecte a un escenari de crisi com el del 2021. “Ens hem trobat un ambient en el qual semblava que ho teníem fet. Volem explicar amb tranquil·litat i contundència el treball fet i rematar-lo”, va assenyalar, animant a la participació dels socis.
Per la seua part, Víctor Font va ser el primer a formalitzar l’entrega i ha registrat 5.140 firmes, més del doble del mínim exigit i amb un lleuger ascens respecte al 2021, quan en va entregar 4.713. El líder de la candidatura Nosaltres va assegurar que “comença el canvi” i va plantejar les eleccions com un punt d’inflexió. “Ha arribat el moment del plebiscit entre el Barça del passat i el Barça del futur”, va afirmar, reclamant una campanya centrada en la confrontació de models i no en “nostàlgia ni pancartes”.
També va superar el llindar requerit Marc Ciria, que va presentar 2.840 firmes, lleugerament per sobre del tall. L’empresari, que s’estrena com a aspirant, va acudir més tard de l’hora inicialment prevista però va depassar el mínim necessari per seguir en el procés. En canvi, Xavier Vilajoana va quedar fora després d’entregar 1.621 suports, xifra insuficient per superar el tall, com ja li va passar el 2021.
Conclosa l’entrega, el club procedirà al recompte en presència de notari i, a partir d’avui, iniciarà la validació de les paperetes per determinar quantes són vàlides i quins precandidats compleixen formalment el requisit per ser proclamats candidats.
El FC Barcelona s’aferra a l’èpica per intentar avui (21.00) una remuntada que voreja el miracle després del 4-0 encaixat davant de l’Atlètic de Madrid en l’anada de les semifinals de la Copa del Rei. Només una vegada en la seua història va aconseguir aixecar un desavantatge similar: l’històric 6-1 al Paris Saint-Germain en la Champions 2016-17. La resta de precedents van acabar en eliminació.
Malgrat el llast del partit d’anada –en el qual el 4-1 anul·lat a Cubarsí va acabar d’agreujar la derrota–, el conjunt blaugrana arriba en un gran moment, amb ple de victòries des de la seua tornada a l’Spotify Camp Nou i 31 gols a favor en deu partits, per només cinc en contra. El tècnic blaugrana, Hansi Flick, va apel·lar a la fe: “Hem de fer possible el que sembla impossible. No ens rendirem”, va declarar en la prèvia. L’alemany va demanar centrar-se en el primer gol i mantenir la porteria a zero”, convençut que l’equip, impulsat per la seua afició, pot competir davant d’un rival “fantàstic”. Sobre si la històrica remuntada al PSG podria servir d’inspiració, Flick va descartar mirar al passat. “No penso en passat ni en futur, sinó en el present. Coneixem la història, però la nostra feina és fer-ho bé demà. No ho vam fer gaire bé en l’anada i vull veure la nostra millor versió”, va explicar Flick, que confia en el lideratge de Pedri i el talent de Lamine Yamal, tot i que va demanar el 100% de tot l’equip. Tanmateix, les baixes de Robert Lewandowski, Frenkie de Jong i Eric Garcia obligaran a ajustar peces en un duel en el qual tot passa per vorejar la perfecció.
El Getafe va donar la sorpresa i va assaltar el Santiago Bernabéu (0-1) gràcies a un gran gol de volea de Satriano, que va tombar un Reial Madrid sense idees i molt precipitat, que es queda a quatre punts del Barça, líder de la Lliga, després d’encaixar la segona derrota seguida. Després de dos ocasions blanques en el tram inicial i una expulsió perdonada a Rüdiger després d’una agressió, el Getafe va aprofitar una jugada aïllada per avançar-se, amb un xut preciós de Satriano directe a l’escaire. Amb el marcador al seu favor, l’equip de Bordalás es va defensar amb ordre i només va patir en el tram final del matx, quan Soria va parar amb gran encert dos ocasions locals.
Inadmeten la denúncia contra Laporta
L’Audiència Nacional ha inadmès per falta de competència una denúncia d’un soci blaugrana contra Joan Laporta i diversos membres de la seua anterior Junta Directiva per operacions presumptament fraudulentes a l’estranger. En una interlocutòria, el magistrat Santiago Pedraz ratifica el criteri de la Fiscalia i diu que no és competent per investigar els presumptes delictes de blanqueig de capitals, administració deslleial, falsedat documental, contra la Hisenda Pública i organització criminal.
Llum verda al retorn de la Grada d’Animació
Els Mossos d’Esquadra van autoritzar ahir el Barça que la Grada d’Animació torni per primera vegada a l’Spotify Camp Nou, després de l’expulsió l’any passat per un conflicte amb el club. Així, els grups d’animació tindran reservades unes 700 localitats en un córner (espai provisional per al partit d’avui), amb la finalitat que l’ambient a l’estadi fomenti la remuntada.
El Madrid confirma la lesió de Mbappé
Kylian Mbappé pateix un “esquinç al genoll esquerre”, segons el comunicat mèdic emès ahir pel Reial Madrid, després de complir el desig del jugador d’acudir a doctors fora d’Espanya per tenir un altre diagnòstic.