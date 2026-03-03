Tres candidats a la presidència del Club Tennis Lleida per primera vegada en cinc dècades
José Luis Solans, que opta a la reelecció; Jorge Culleré, que ja va dirigir el club entre 2010 i 2018, i Eva Udi, que seria la primera presidenta de la història
Per primera vegada en els últims 50 anys, tres candidats es presentaran a les eleccions per ser el nou president del Club Tennis Lleida els propers quatre anys. José Luis Solans, que ostenta el càrrec des del 2018, es presenta a la reelecció i tindrà com a rivals Jorge Culleré, que ja va ser president de l’entitat durant vuit anys, entre 2010 i 2018, i Eva Udi, la primera dona que es presenta a unes eleccions i que, en cas de sortir elegida, seria la primera presidenta en els més de cent anys de vida del club degà del tenis lleidatà. Els prop de 1.400 socis amb títol i amb dret a vot, dels 3.300 amb què compta l’entitat actualment, estan citats a les urnes el 26 de març que ve a les instal·lacions del club.
Solans, doctor en Dret i professor, optarà al seu tercer i últim mandat, com ell mateix va reconèixer ahir, i destaca en el seu programa electoral la gestió feta durant aquests últims vuit anys amb ell al capdavant, posant èmfasi en la situació econòmica que té ara mateix l’entitat, res a veure amb la que es va trobar. “La gestió que hem fet ha estat impecable, com va quedar demostrat en l’última assemblea. Quan vam entrar el 2018 ens vam trobar un club amb un gran deute acumulat, i vuit anys després, està completament sanejat, sense crèdits i amb un superàvit en els comptes de més de mig milió d’euros que serviran per fer front a les inversions que estan previstes”, va indicar l’actual president, que preveu diferents millores, com les taquilles dels vestidors, el material de fitnes i el funcionament del restaurant.
Els dos aspirants van criticar la gestió de Solans i van coincidir que el club necessita molta inversió “perquè les instal·lacions s’han abandonat”, va apuntar Culleré, i “recuperar l’excel·lència perduda”, va indicar Udi, a més de potenciar una escola de tenis que tots dos asseguren que ha anat a la baixa.
Culleré, de 56 anys i advocat de professió, va perdre les últimes eleccions precisament davant de Solans, del qual va criticar la manera de procedir d’aquests últims anys. “Volem recuperar l’essència del CT Lleida, que ha anat a menys tant a nivell esportiu com de club”, va indicar, incidint en la promoció i l’organització de tornejos. “L’escola ha passat en aquests vuit anys de 300 jugadors a 160 perquè s’ha deixat de potenciar el tenis de competició, i molts ho han deixat. El nostre objectiu és recuperar el lideratge que teníem i per això volem optar a organitzar una Copa Davis o la Billie Jean King Cup femenina, a més de cobrir alguna pista de tenis i de pàdel, entre altres inversions”, va apuntar. També va assegurar que “recuperar l’excel·lència del nostre restaurant és el nostre cavall de batalla”.
Per la seua part, Eva Udi, també advocada de 50 anys, es presenta per primera vegada a unes eleccions amb un programa que es basa en quatre punts: modernitzar el club, recuperar l’excel·lència esportiva, revitalitzar-lo com a espai de socialització i garantir una gestió transparent i sostenible. Udi, que ja ha fet història al ser la primera dona que es presenta a unes eleccions del CT Lleida en més de 100 anys d’història, va criticar la gestió de Solans, incidint sobretot en la falta d’inversió. “Les instal·lacions estan deixades i deteriorades perquè no s’han fet les inversions que s’haurien d’haver efectuat. Necessitem recuperar l’excel·lència que teníem anys enrere”, va indicar.
Udi, que es presenta amb un equip directiu format per majoria femenina –cinc dones i tres homes–, també va incidir en el tema esportiu. “L’escola ja no és el que era i hem de tornar a aconseguir que sigui un estendard del club”, va assenyalar, mentre va posar especial èmfasi en la millora de la gestió del bar-restaurant, un dels punts en els quals coincideixen els tres candidats. “La meua candidatura és saba nova amb un equip amb ganes de treballar i amb una visió femenina”, va concloure.
ELS CANDIDATS
José Luis Solans: «Quan vam entrar el club tenia un gran deute i ara està sanejat i amb un superàvit de mig milió»
Jorge Culleré: «Volem recuperar el lideratge i per això optarem a organitzar una Copa Davis o la Billie Jean King Cup femenina»
Eva Udi: «L’escola ja no és el que era i hem de recuperar l’excel·lència i que torni a ser un estendard del club»