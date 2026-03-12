ATLETISME
“Córrer és un estil de vida i et connecta amb l’entorn”
Emma Carreras i Iván Menchón, els millors a les Mitges de l’any passat
“Córrer és un estil de vida i serveix per connectar amb l’entorn. Et dona vida”, assegurava a SEGRE Emma Carreras, atleta del Xafatolls, que va ser premiada a la Gala Mitges de Ponent després d’aconseguir la màxima puntuació (294.82 punts) en la categoria femenina absoluta del circuit lleidatà. La gala, que va celebrar l’onzena edició la setmana passada, serveix per reconèixer l’esforç dels atletes amb més puntuació acumulada a les quatre mitges del circuit: Tàrrega, Balaguer, Mollerussa i Lleida. Carreras, de 53 anys i professora a l’institut Joan Oró, va ser guanyadora de la categoria absoluta femenina, a l’imposar-se a les Mitges de Tàrrega i Mollerussa i acabar tercera a Lleida, on va gaudir del podi amb els seus fills, Alba i Roc Bellostas, guanyadors de les seues respectives competicions. “És una gran alegria guanyar la categoria absoluta, era un dels meus objectius”, va remarcar l’atleta lleidatana. En segona posició, davant d’Anna Serra (Xafatolls), que va tancar el podi de l’absoluta femenina, va quedar Rosamari Carulla, atleta del Logiesport-Guineu i primera classificada de la categoria femenina Veterana A, que va explicar que la gala “és un reconeixement a l’esforç diari que fem per sortir a córrer”. Carulla va sumar 287 punts al guanyar la Mitja de Balaguer i acabar segona a Tàrrega i quarta a Lleida.
Per la seua part, en categoria absoluta masculina, Iván Menchón, del Runners Balaguer, es va imposar a Jordi Aznar (Correvinyes Verdú) i Ricard Gual (#Stargardt GO!). El de la Noguera és paleta de professió i corredor gairebé de casualitat. “Quan vaig deixar el futbol vaig començar a córrer per mantenir-me en forma. Em vaig animar i la meua primera 10 km la vaig completar en 37 minuts”, va apuntar. La passada temporada va aconseguir 271.30 punts al guanyar a Tàrrega, acabar segon a Balaguer i Mollerussa, i sisè a Lleida, i va voler reivindicar “l’esforç” que hi ha darrere de tot. “De vegades acabo de treballar rebentat, però córrer m’agrada perquè m’alleuja l’estrès”, va concloure. De forma similar a Menchón, per casualitat, va començar a córrer Xavi Valls (Fondistes Tàrrega), campió de la categoria Veterans A. Ho va fer als 36 anys i després de deixar el futbol. “Amb la família i la feina, no tenia temps de jugar i vaig començar a córrer”, va apuntar. Després de 10 anys de trajectòria, Valls va firmar 248.79 punts i ho va fer, com sempre, sense fixar-se en la classificació. “Córrer va passar de ser una cosa llunyana a una passió. Serveix per tenir un moment amb tu mateix, per això no dono importància a les classificacions”, va explicar. A més dels quatre atletes, la gala també va premiar Berta Graells, líder de la categoria sènior femenina, Ramon Trullols, de la veterans B masculina, i Raimon Palau i Toni Hermoso, campions de la màster masculina i femenina, respectivament.