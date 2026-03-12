MOTOCICLISME
Marc Márquez preveu una temporada “de molta competició”
Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), vigent campió del món de MotoGP, va assegurar que espera una temporada 2026 “de molta competició” en què l’habitual sigui “lluitar fins a les últimes curses”, després d’iniciar el curs amb sensacions positives en el GP de Tailàndia de MotoGP malgrat una penalització en l’esprint i al seu abandó en la carrera llarga.
En unes declaracions al seu patrocinador Estrella Galicia, el pilot de Cervera va explicar que arriba al campionat després d’“un hivern llarg” marcat per la recuperació de la lesió. “Combinar la recuperació amb la preparació física és una de les tasques més dures, però hem començat bastant bé físicament gràcies al treball de l’hivern”, va assenyalar.
Tot i així, va admetre que encara té marge de millora després de la lesió. “Mai saps on estarà el cent per cent. De vegades perds un dos per cent i d’altres un quinze, però espero trobar-me millor en les pròximes curses”, va explicar.
De cara al campionat, Márquez preveu una lluita oberta pel títol i va assenyalar com a rivals Acosta, Marco Bezzecchi, Álex Márquez i Francesco Bagnaia. “El més normal és que ens estiguem barallant fins a les últimes curses”, va afirmar el de Cervera.