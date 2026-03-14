Laporta i Font tanquen després del tens cara a cara la campanya electoral
Retrets creuats a dos dies dels comicis
Joan Laporta i Víctor Font van tancar ahir la campanya electoral per a les eleccions de demà al FC Barcelona, després del tens debat de dijous a la nit a TV3. La jornada electoral coincidirà a més amb l’estrena la nova zona d’animació Gol 1957 a la primera graderia del Gol Sud, en un estadi que assolirà per primera vegada els 62.000 espectadors. Laporta va tancar la seua campanya a la Casa Milà, amb un discurs en el qual va defensar la continuïtat del seu projecte i va carregar contra el seu rival. El president va acusar Font d’haver protagonitzat una campanya “molt bruta” i d’estar “desacreditat” per presidir el Barça. “Si no saps fer de candidat perquè has mentit i has fet de portaveu de campanyes de desprestigi des de Madrid, estàs desacreditat per ser president”, va afirmar davant dels assistents, que van acomiadar l’acte amb crits de “president, president”. Durant la seua intervenció, Laporta va reivindicar la seua gestió econòmica i la reconstrucció de l’Spotify Camp Nou i va posar de relleu el treball del director de futbol, Deco, i de l’entrenador Hansi Flick, per consolidar un projecte esportiu basat en la barreja de talent de la Masia amb fitxatges estratègics.
Per la seua part, Víctor Font es va mostrar convençut que la seua candidatura pot imposar-se si es produeix una alta participació dels socis. “És impossible que no hi hagi una majoria que vulgui el canvi”, va afirmar, i va assegurar que ha percebut una “onada de canvi imparable” els últims dies de campanya. L’empresari va criticar durament la gestió de Laporta i va demanar una forta mobilització a les urnes, advertint que una participació inferior als 50.000 votants seria “un desastre” per a la institució.
Mor l’expresident del club Enric Reyna
L’expresident del FC Barcelona Enric Reyna, que va ocupar el càrrec durant uns mesos el 2003 després de la dimissió de Joan Gaspart i abans de l’arribada a la presidència de Joan Laporta –en el seu primer mandat–, va morir ahir als 85 anys, segons ha informat el club blaugrana. Nascut a Barcelona el 1940 i promotor immobiliari de professió, va arribar a la directiva de Gaspart l’any 2000.
Acció pel Dia de la Síndrome de Down
El Barça lluirà dimecres una tipografia inclusiva creada per Anna Vives al dors de les seues samarretes davant del Newcastle, en una acció de sensibilització pel Dia Internacional de la Síndrome de Down.