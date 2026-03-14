El poble més petit amb futbol de tot Catalunya
Vilanova de l’Aguda, amb només 70 veïns, té un equip a Tercera Catalana
A l’est de la comarca de la Noguera, s’erigeix orgullós Vilanova de l’Aguda, un poble amb un nucli de població de 71 habitants, segons Idescat, i que dona nom a la Unió Esportiva Vilanova de l’Aguda, el club de futbol federat més petit de Catalunya.
Contra vent i marea, el Vilanova sobreviu, i ho porta fent des del 1979 de forma ininterrompuda; tota una gesta. “No és fàcil tirar endavant un club com aquest, però tot el poble hi està involucrat. Fa 47 anys que sobrevivim”, explica a SEGRE el president de l’entitat, Josep Capell, que assegura que la clau de tot “és l’ambient familiar que hi ha”. En aquesta mateixa línia, Andreu González, un dels dos jugadors nascuts al poble, remarca que “tots els jugadors se senten cuidats. És el nostre tret diferencial amb la resta de clubs”.
A això s’aferra el Vilanova per fitxar jugadors: crear un ambient únic per rivalitzar amb equips que compten amb molts més recursos en la seua mateixa categoria, la Tercera Catalana. Una competició en què el club de la Noguera s’ha mantingut durant 10 anys, competint amb equips de localitats infinitament superiors com Cervera (9.600 habitants), Tremp (6.123) o Bellpuig (5.500). “Ens diuen que és un miracle, però treballem molt. Tenim el doble de feina que els altres clubs, ja que no tenim gent ni base”, explica el tècnic de l’entitat, Joan Tuca, que afronta la vint-i-dosena temporada vinculat a aquesta entitat.
El Vilanova s’erigeix com “l’única organització social” de la zona i com un motor per al poble, que tan sols compta amb 60 veïns assidus durant l’any, i els nuclis que conformen el municipi (Ribelles, l’Alzina, Vilalta i Guardiola). “Si aquí hi viuen unes 70 persones, durant els partits hi ha més gent al camp que al poble”, remarca González. Aquesta temporada, l’entitat de la Noguera és tretzena amb 21 punts, a set del descens. El seu objectiu és salvar la categoria per poder continuar creixent, malgrat les dificultats. “Si descendim ens tocarà començar de zero i no és el mateix ser un poble gran que Vilanova”, conclou el tècnic.