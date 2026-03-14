HOQUEI PATINS
Una samarreta per a la història: El Lleida Llista posarà a la venda una rèplica de l’equipació original del 1951
Per commemorar el seu 75 aniversari, i el club prepara dos cançons per a l’efemèride
El Lleida Llista celebrarà aquest any el seu 75 aniversari amb una picada d’ullet als seus orígens. Traurà a la venda una samarreta retro inspirada en la primera que va utilitzar el 1951, l’any de la seua fundació, una peça que recupera tant el disseny com l’escut original. Reprodueix fidelment l’estètica de la primera indumentària, completament blanca i amb la característica franja blava en diagonal. La peça manté altres detalls característics, com el color blau al final de les mànigues i al coll, amb rivets i solapes que completen una estètica clàssica.
A la part posterior inclou diversos elements commemoratius. A la zona superior apareix l’escut original acompanyat de l’any de fundació del club, mentre que al costat s’ha incorporat un logotip creat específicament per celebrar el 75 aniversari i l’escut actual.
Els aficionats que desitgin adquirir aquesta samarreta podran reservar-la fins demà a un preu de 30 euros, ja que el club vol que les peces estiguin disponibles per a la Final Four de la Europe Cup que Lleida acollirà el 18 i 19 d’abril.
No obstant, els jugadors del primer equip també podrien lluir-la uns dies després, el 26 d’abril, en el matx de la Lliga davant del Liceo. Per a aquella jornada el club prepara una celebració especial amb un esmorzar popular previ al partit, al qual es convidarà tots els expresidents de l’entitat.
Els actes commemoratius del 75 aniversari començaran el 17 d’abril, un dia abans de l’inici de la fase final europea, amb un sopar que reunirà exjugadors històrics del club i els membres de l’actual junta directiva.
Dins d’aquesta celebració també s’estan preparant iniciatives musicals. D’una banda, es treballa en una nova versió de l’himne que es va crear amb motiu del 25 aniversari del club. I de l’altra, s’està gestant una segona cançó amb la base musical de la coneguda The Wall del grup Pink Floyd. La intenció és adaptar la melodia amb una lletra que inspiri l’afició i que pugui convertir-se en un cant col·lectiu al pavelló, a l’estil del cèlebre You’ll Never Walk Alone que acompanya el Liverpool FC.