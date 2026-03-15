L’Hiopos desafia el líder
L’equip lleidatà visita la gairebé inexpugnable pista del Madrid somiant amb una campanada. Encuentra demana a la plantilla “lluitar amb intensitat”, encara que admet el favoritisme blanc
L’Hiopos Lleida visita avui (17.00/Lleida En Joc) la gairebé inexpugnable pista del Reial Madrid, somiant a donar una campanada que resultaria històrica, però amb l’obligació de sortir a la pista com a “lluitadors que podran jugar millor o pitjor, podran tenir més talent o menys talent, però que quan estan a la pista lluiten, lluiten amb intensitat”.
Així ho va explicar el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra, que es va referir al rival, líder de la competició amb tres victòries de marge sobre el València, com “una de les millors plantilles d’Europa”. “Tenen moltes armes ofensives i saben molt bé al que juguen. Per guanyar-los tu has de fer les coses molt bé i que ells no tinguin un partit gaire bo”, va explicar l’entrenador lleidatà. No obstant, i malgrat reconèixer el clar favoritisme del Madrid, va expressar que “volem sortir a guanyar, sense pressió, encara que també amb un punt de motivació de pensar per què no podem donar la campanada aquí”. Encara que el conjunt de Scariolo només ha perdut dos partits com a local en tota la temporada, davant el Barça en Lliga (100-105) i en Eurolliga davant del Panathinaikos (77-87).
Malgrat la confiança d’Encuentra, les dinàmiques d’ambdós equips són totalment oposades. L’Hiopos Lleida acumula quatre derrotes consecutives, l’última en la tornada després d’una aturada de dos setmanes en una altra complicada sortida, a la pista del Baskonia (93-90). En canvi, el Reial Madrid encadena vuit victòries a la competició domèstica i quatre a l’Eurolliga –en la qual és el tercer classificat–. Tanmateix, recentment va encaixar un dur revés a la final de la Copa del Rei, precisament davant del conjunt vitorià, quan va perdre la final de la competició i es va quedar a les portes del títol.
Malgrat la ratxa de derrotes, el conjunt lleidatà va mostrar una versió molt millorada el cap de setmana passat a Vitòria, amb una bona aportació del debutant Dani Garcia en la posició de base. Encuentra va destacar que amb la seua arribada a la direcció de joc “tenim un jugador capaç de jugar el pick and roll, capaç de donar-nos un punt més de velocitat amb la pilota. Esperem que ens ajudi i tingui un bon partit, com ja va passar l’altre dia”.
Més enllà de la figura de Dani Garcia, l’entrenador dels lleidatans va demanar als seus jugadors que “mosseguin” i ho va qualificar com a una cosa “innegociable”. “La nostra filosofia de club té uns valors clars: intentar defensar agressivament per córrer en transició, que aquest any ens està costant una mica, jugar a màxima intensitat, jugar amb esforç i compartir la pilota. Això és en el que ens agradaria que fóssim reconeixibles i en moments de la temporada no ho hem tingut”, va afegir.
A més, per primera vegada en molt temps, el tècnic comptarà amb els 12 jugadors en plenes condicions, ja que Golomán ja ha deixat enrere les molèsties amb què va tornar de la selecció hongaresa, encara que no li van impedir jugar davant del Baskonia.
Saragossa i Gran Canària cauen i segueixen darrere dels lleidatans
Saragossa i Gran Canària, dos dels perseguidors de l’Hiopos, van encaixar ahir sengles derrotes a domicili i es mantindran per sota dels lleidatans a la taula. El conjunt aragonès va perdre per 112-89 davant de l’Unicaja i segueix amb sis victòries, mentre que el Gran Canària va sucumbir davant l’UCAM (87-76) i es queda amb set, per les vuit que suma l’Hiopos Lleida –tres per sobre del San Pablo Burgos, que marca el descens i rep avui el Baskonia–. A més, el Tenerife va superar el València (89-71) i el Bilbao va batre el Breogán (100-90).
Última visita a un equip d’Eurolliga
La d’avui serà l’última visita del curs de l’Hiopos Lleida a un equip d’Eurolliga. En les altres tres, va superar el Barça (86-91) i va caure davant del València (101-65) i en l’última jornada amb el Baskonia (93-90). A més, les últimes 12 jornades només ha de rebre a casa el conjunt blaugrana. La resta d’equips ja han passat per Lleida.
Estrena a la Lliga de la tercera equipació
El conjunt lleidatà disputarà el partit amb la tercera equipació, un homenatge a la Seu Vella, que encara no s’havia estrenat a la Lliga Endesa. L’equipació és negra, amb detalls de color rosa i el relleu dels arcs de la catedral lleidatana a la part frontal. Serà la quarta equipació que l’equip lleidatà utilitza aquesta temporada, ja que en va vestir una d’especial pel Dia del Càncer Infantil.