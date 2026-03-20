FUTBOL
Joan Garcia i Eric Garcia estaran disponibles contra el Rayo
El porter del FC Barcelona Joan Garcia no està lesionat, malgrat que va haver de ser substituït en el partit de dimecres contra el Newcastle de la Lliga de Campions, i estarà disponible per al duel de LaLiga EA Sports de diumenge contra el Rayo Vallecano. “Les proves mèdiques que hem fet aquest matí a Joan Garcia han descartat qualsevol lesió”, va assegurar el club blaugrana en un comunicat.
Malgrat que semblava que hi podia haver lesió muscular, ja que va ser el porter de Sallent qui va demanar el canvi després de veure que es tocava la zona del bessó, finalment les proves a què es va sotmetre ahir van descartar qualsevol tipus d’anomalia. També podrà ser convocat avui pel seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, per a la data internacional prèvia al triple duel, entre Lliga i quarts de la Champions, contra l’Atlètic de Madrid, amb el derbi davant de l’Espanyol pel mig. Tampoc no està lesionat Eric Garcia, al qual no va fer falta ni fer-li proves mèdiques i estarà disponible per al matx amb el Rayo.
El Barça de Flick supera en gols el de Pep
El Barça de Hansi Flick està a dos gols dels 300, en porta 298 en els primers 105 partits amb el tècnic alemany, superant així el millor equip blaugrana de la història amb Pep Guardiola (temporades 2008-09 i 2009-10), que en portava marcats 254 en el mateix nombre de partits.
Lewandowski, el golejador més veterà
El polonès Robert Lewandowski (37 anys i 209 dies), autor de dos gols en la golejada del Barcelona contra el Newcastle (7-2), s’ha convertit en el golejador més veterà en eliminatòries de la Lliga de Campions, segons assenyalen dades de la UEFA.