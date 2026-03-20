Márquez no es veu favorit en el retorn del Brasil al Mundial
Reconeix que abans “era especialista” en traçats nous, ara “ja no”
Marc Márquez tenia 11 anys quan el Mundial de motociclisme va visitar per última vegada el Brasil. Més de dos dècades després, el certamen torna al país sud-americà i el lleidatà ho fa amb l’anell de favorit al tractar-se d’un circuit nou, una situació en la qual sempre s’ha espavilat prou bé. No obstant, el nou vegades campió mundial relativitza aquesta fama. L’escenari serà el Circuit Ayrton Senna de Goiânia, una pista desconeguda per a tots els pilots actuals. Márquez explica que el repte inicial serà total: “Pista a cegues. Primer has d’entendre la pista, veure on ets, com t’adaptes, com s’adapta el teu estil de pilotatge, com et trobes i a partir d’allà anar construint el cap de setmana.” Tot i així, la seua primera impressió és positiva: “La pista es veu bonica, es veu bé”, encara que adverteix que la meteorologia pot jugar un paper clau, ja que “potser el principal problema del cap de setmana seran aquestes tempestes”.
Sobre la seua reputació com a especialista en aquest tipus de contextos, el pilot de Cervera matisa aquesta etiqueta: “Sí que ha estat sempre un dels meus punts forts arribar a un circuit nou, pel meu estil de pilotatge, en la meua carrera esportiva.” Tanmateix, apel·la a la cautela al recordar experiències recents: “Bé, especialista... era especialista. Dels circuits nous als quals hem anat, com Portimao o Indonèsia, allà no he estat especialista.” Per això, insisteix que tot dependrà de l’adaptació.
Marc també subratlla una característica important del circuit brasiler: la longitud. “És una pista curteta. Això farà que hàgim de fer moltíssimes voltes i que pràcticament ja no sigui nova dissabte”, explica. A diferència dels traçats llargs, on hi pot haver més marge per improvisar, aquí el secret estarà en la precisió, i reconeix que “en les curtetes és posar-se al lloc i cuidar tots els detalls perquè fas moltes voltes al mateix revolt”.
Pel que fa al seu estat físic després de l’operació de l’any passat, Márquez transmet optimisme. “Estic content, perquè he anat fent passos petits, una evolució constant, que és el més important,” assegura. Destaca especialment que ha pogut encadenar sessions exigents d’entrenament: “Ha estat la primera vegada que he pogut fer dos dies de motocròs gairebé seguits.” Amb aquesta progressió, el pilot afronta la tornada del Brasil amb ganes després de l’abandó a Tailàndia.