FUTBOL
Dieste, Puyod i Llobera fitxen per l’At. Lleida
L’equip de Beltrán arranca avui la pretemporada al Ramon Farrús
L’Atlètic Lleida va anunciar ahir el fitxatge de Christian Dieste, procedent del Jerez Deportivo de Tercera RFEF, i reforça l’atac de la plantilla que dirigirà Juan Carlos Beltrán. A més, el club lleidatà va confirmar la incorporació del porter Pablo Puyod i la continuïtat de Joel Llobera, porter de la casa.
Nascut a Saragossa, Christian Dieste (4 de setembre del 1995) és un davanter centre que als seus 30 anys compta amb una trajectòria àmplia en el futbol estatal. Dieste va disputar les últimes dos temporades a Segona RFEF, primer amb el Numància, amb el qual va anotar 10 gols, i la passada campanya amb el Jerez Deportivo, club amb què va marcar 7 gols.
Anteriorment, el jugador aragonès havia disputat dos temporades al Tarassona, amb una actuació especialment destacada la campanya 2021-22, quan va anotar 18 gols. Dieste ha passat per clubs com el Sabadell, el Guijuelo, el Borja, el Santa Isabel o el Son Maresme, entre altres equips.
D’altra banda, el club lleidatà també va anunciar la incorporació de Pablo Puyod (22 de gener de 2003), procedent de l’Utebo, club on ha defensat la porteria les dos últimes temporades i amb el qual va disputar dos play-offs consecutius d’ascens a Primera RFEF.
Juntament amb ell, la porteria també comptarà amb la presència de Joel Llobera, porter format a la casa i que continuarà vinculat al projecte. El jove porter va debutar la temporada passada a Segona RFEF davant l’Andratx i la previsió és que també tingui fitxa amb l’equip vinculat del FC Borges per mantenir la seua progressió dins de l’estructura del club.
Amb aquestes tres últimes incorporacions, l’Atlètic Lleida, que inicia aquest matí la pretemporada al Ramon Farrús, on ha traslladat la campanya d’abonaments, té la plantilla pràcticament tancada amb la continuïtat d’Ortega, Agüero, Pascual, Cucu i Alcalà, i els fitxatges d’Alfonso, Sanchís, Chaves, González, Abreu, Bengoechea, Ruiz, Alonso, Santigosa, Moha, Colau, Ruvira i Ouakkati.