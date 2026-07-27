CICLISME
Durán i Sagardoy regnen a la Vansa Bike Race
En la categoria Elit a les carreres masculina i femenina, respectivament
L’estació d’esquí nòrdic de Tuixent-La Vansa va acollir ahir la segona i última jornada de la Vansa Bike Race, prova puntuable per a la Copa d’Espanya de BTT XCO i inclosa també en el calendari internacional de la Unió Ciclista Internacional (UCI). Després de l’arrancada de dissabte amb les categories de promoció i màster, la competició va viure el seu desenllaç amb les carreres de més nivell, en un cap de setmana que va reunir prop de 300 corredors estatals i internacionals, entre els quals diversos campions dels seus respectius països i ciclistes arribats des de l’Argentina. En la categoria Elit masculina, la victòria va ser per a Agustín Durán, que va completar l’exigent recorregut en un temps de 1:37:02 i va superar Ignacio Gallo i Gexan Albisu. En la prova Elit femenina, el triomf va correspondre a Estíbaliz Sagardoy (Saltoki Orbea Development), que va dominar amb autoritat per imposar-se amb 1:26:09 davant de Núria Bosch i Lucía Gómez.
En la categoria sub-23 masculina, el vencedor va ser Raúl Villar Blanco (Saltoki Orbea Development) que va ser tercer absolut, mentre que en sub-23 femenina es va endur el triomf Lucía Miralles (JRG Coloma Norclamp), que a més va ser segona absoluta en la classificació conjunta amb les Elit. La resta de categories també van coronar els seus respectius vencedors. En júnior masculí es va imposar Pablo Rodríguez Romo (Extremadura-Petrogold-FT Probi), mentre que en júnior femení la victòria va ser per a Lucía Sánchez-Montañez Fernández (BikeOcasión-Nosolorodamientos). En cadet femení va guanyar Gisela Herrero Herrero (Mirat Team), en màster 40 femení la primera posició va ser per a Meritxell Vidal Belart (Pallars Club BTT) i en màster 50 femení es va adjudicar el triomf Mónica Geremías Redondo (Blanda Espartans Club Ciclista).
Amb aquesta nova edició, la Vansa Bike Race es torna a consolidar com una de les cites de referència del calendari estatal de bicicleta de muntanya.