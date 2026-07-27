NATACIÓ
Ors per a Noa Priego i Jordi Carrasco en l’última jornada
Martí Nosàs fitxa pel CN Sant Andreu
La nadadora del CN Tàrrega Noa Priego va posar ahir el colofó d’or a la seua brillant actuació en el XLVII Campionat d’Espanya júnior de Sabadell al proclamar-se campiona dels 200 metres braça, un triomf que li va permetre tancar la competició amb tres medalles, dos de les quals d’or. La lleidatana ja s’havia imposat en els 50 braça i havia estat subcampiona en els 100 braça, prova en la qual a més va firmar la seua segona millor marca personal. Va completar la participació amb una cinquena posició en els 200 estils i una novena en els 400 estils. També va destacar el lleidatà Jordi Carrasco, que va ampliar el seu excel·lent balanç en aquest campionat fins a les cinc medalles al conquerir l’or en el relleu 4x100 estils formant part del CN Sabadell juntament amb Alexandre Comas, Erick Eloyan i Cristian Córdoba. El conjunt vallesà va arredonir el campionat proclamant-se a més campió d’Espanya per equips masculins.
La cita estatal també va marcar el final d’una etapa per a Martí Nosàs. El nadador del CEN Balaguer va disputar la seua última competició amb el club abans d’afrontar un important canvi en la seua carrera esportiva. Nosàs va tancar el campionat amb un onzè lloc en 200 braça, un catorzè en 100 braça i un vint-i-sisè en 50 braça, resultats que confirmen la seua progressió.
La pròxima temporada defensarà els colors del CN Sant Andreu, un dels clubs més potents de la natació espanyola, amb el qual buscarà continuar creixent i competir al màxim nivell estatal.