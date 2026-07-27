GIMNÀSTICA
La sicorista Ona Barrau, subcampiona d’Espanya en l’exercici de maces
La gimnasta lleidatana Ona Barrau va firmar una de les actuacions més destacades del Sícoris Club al proclamar-se aquest mes subcampiona d’Espanya en l’exercici de maces durant el Campionat d’Espanya per equips de gimnàstica rítmica disputat a Castelló. L’esportista, una de les joves promeses del club i habitual aquest any en les convocatòries de tecnificació de la Federació Espanyola, va tornar a confirmar la seua progressió amb una medalla de plata de gran prestigi. En el mateix campionat, la seua companya Emma Cuesta va vorejar també els llocs d’honor a l’acabar setena en la classificació de cèrcol.
L’èxit de Barrau va culminar una temporada de creixement per a la secció de gimnàstica rítmica del Sícoris. El passat 28 de març, Barrau i tres gimnastes més del club (Nayeli Ginés, Ares Subirà i Queralt Vinós) van participar a Lleó en una concentració del programa de Tecnificació-Preselecció I-2026. Al final, va ser Vinós l’elegida per formar part de l’equip espanyol júnior.
El club compta actualment amb 110 gimnastes, des dels 3 anys fins a sèniors, i continua ampliant la base. Aquesta temporada va incorporar per primera vegada dos nois en la disciplina: Matías Amaya i Edu Creanga.