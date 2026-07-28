FUTBOL
Hansi Flick viatja a Anglaterra amb Ter Stegen i De Jong
Els blaugranes tenen previstos dos amistosos durant la concentració
El FC Barcelona, sota les ordres de Hansi Flick, va viatjar ahir al St. George’s Park (Anglaterra) per iniciar la concentració de pretemporada després de dos setmanes d’entrenaments a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Els jugadors continuaran la seua preparació per a la campanya 2026-27 amb dos partits, el primer davant del Birmingham City aquest divendres i un altre contra el Preston North End, el dilluns 3 d’agost.
En la seua tercera temporada com a entrenador, Hans-Dieter Flick s’emporta a Anglaterra 30 jugadors, la majoria juvenils i del filial, però entre ells un Ter Stegen que manté converses per incorporar-se a l’Ajax, el lesionat De Jong i Ronald Araujo, en el tram final de la recuperació per una lesió en un entrenament amb la selecció uruguaiana abans del Mundial. Del primer equip hi ha Szczesny, Héctor Fort, Balde, Christensen, Gerard Martín, Casadó, Marc Bernal, Roony Bardghji i Karim Adeyemi, últim fitxatge de l’equip. També s’espera que Raphinha s’uneixi al grup durant la setmana, igual que Cancelo.
Els semifinalistes i finalistes en el Mundial, Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Olmo, Ferran, Lamine, Koundé i Anthony Gordon, fitxatge d’aquest estiu, tenen permís del club per descansar fins a mitjans d’agost.
Els aficionats podran disfrutar dels partits de pretemporada del Barça per TV3 i Esport3, igual que el Joan Gamper contra l’egipci Al-Ahly, que es disputarà el dimecres 19 d’agost (20.00).