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Hansi Flick viatja a Anglaterra amb Ter Stegen i De Jong

Els blaugranes tenen previstos dos amistosos durant la concentració

Karim Adeyemi, a l’arribar a Anglaterra. - FCB

Karim Adeyemi, a l’arribar a Anglaterra. - FCB

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Agències

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El FC Barcelona, sota les ordres de Hansi Flick, va viatjar ahir al St. George’s Park (Anglaterra) per iniciar la concentració de pretemporada després de dos setmanes d’entrenaments a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Els jugadors continuaran la seua preparació per a la campanya 2026-27 amb dos partits, el primer davant del Birmingham City aquest divendres i un altre contra el Preston North End, el dilluns 3 d’agost.

En la seua tercera temporada com a entrenador, Hans-Dieter Flick s’emporta a Anglaterra 30 jugadors, la majoria juvenils i del filial, però entre ells un Ter Stegen que manté converses per incorporar-se a l’Ajax, el lesionat De Jong i Ronald Araujo, en el tram final de la recuperació per una lesió en un entrenament amb la selecció uruguaiana abans del Mundial. Del primer equip hi ha Szczesny, Héctor Fort, Balde, Christensen, Gerard Martín, Casadó, Marc Bernal, Roony Bardghji i Karim Adeyemi, últim fitxatge de l’equip. També s’espera que Raphinha s’uneixi al grup durant la setmana, igual que Cancelo.

Els semifinalistes i finalistes en el Mundial, Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Olmo, Ferran, Lamine, Koundé i Anthony Gordon, fitxatge d’aquest estiu, tenen permís del club per descansar fins a mitjans d’agost.

Els aficionats podran disfrutar dels partits de pretemporada del Barça per TV3 i Esport3, igual que el Joan Gamper contra l’egipci Al-Ahly, que es disputarà el dimecres 19 d’agost (20.00).

El Barça ja contempla alternatives a Julián Álvarez

■ Davant de les dificultats en l’operació per Julián Álvarez, el club blaugrana estudia diverses opcions. La primera seria la del belga de 18 anys, Jesse Bisiwu, que podria ser anunciat com a nou fitxatge la propera setmana, encara que atesa la seua curta edat i la legislació de Bèlgica hi ha complicacions amb la firma del seu contracte com a professional. D’altra banda, el Barça també contempla l’opció del davanter francès del Bournemouth, Junior Kroupi (20 anys), com a pla B de Julián.

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