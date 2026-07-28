Marçal Piró acaba el 21 en el seu primer Mundial sub-25
El genet de Mollerussa va ser el millor espanyol en la prova disputada a Irlanda. Va firmar el millor resultat en la disciplina de salts
El lleidatà Marçal Piró va acabar vint-i-unè en el primer Campionat del Món U25 de Concurs Complet d’Equitació, disputat del 22 al 26 de juliol a Millstreet (Irlanda). La cita, celebrada a la Green Glens Arena del comtat de Cork, va estrenar aquesta nova competició internacional, la primera d’aquest nivell que afrontava el genet de Mollerussa, un pas intermedi entre les categories de formació i l’alta competició absoluta. Piró va firmar el millor resultat espanyol a lloms d’Eventing de Fay, que van concloure en la vint-i-unena posició amb un total de 79,4 punts.
El binomi va començar el campionat amb una destacada actuació en la doma, on va obtenir un 67,78% i 32,2 punts, la qual cosa li va permetre situar-se onzè en la classificació provisional.
Després del recorregut de cros va descendir fins a la vint-i-sisena posició, arran d’una penalització de 20 punts, però un recorregut de salt sense penalització en la jornada final, el millor dels 40 participants, li va permetre remuntar cinc llocs i vorejar el top 20.
“M’emporto una experiència boníssima. Estic content perquè he demostrat que estic a l’altura per poder competir al màxim nivell en aquest tipus de campionats i preparat per al que vindrà”, va assegurar el genet del Pla d’Urgell.