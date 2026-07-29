FUTBOL
El Barça Femení comença els entrenaments de pretemporada
Després de les revisions mèdiques i les proves físiques de dilluns passat, les jugadores del FC Barcelona van començar ahir, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, els entrenaments de pretemporada.
Sota les ordres de Pere Romeu, a les 9.00 del matí, les vigents campiones d’Europa es van posar en marxa per completar la primera sessió preparatòria, inclosos els tres nous fitxatges: la portera nord-americana Tyler McCamey i les defenses Renee van Asten i Martina Fernández, a banda de la incorporació de la portera del Barça B Khadijah Cissé.
El primer entrenament dels quatre programats per a aquesta setmana, en el qual també van participar les jugadores del filial Julia Torres, Charlotta Ohlander, Noa Jiménez, Rosalía i Liv Pennock, es va centrar en la preparació física, sense deixar de banda els exercicis amb pilota. Per la seua part, el club blaugrana va comunicar que Aitana Bonmatí seguirà una planificació individualitzada de recuperació per afrontar les molèsties al turmell que arrossega des de la passada temporada.