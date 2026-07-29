FUTBOL
L’Atlètic Lleida se sotmet a les primeres revisions mèdiques
L’Atlètic Lleida segueix posant-se a to. L’equip dirigit per Juan Carlos Beltrán, que va començar els entrenaments dilluns, va passar ahir les revisions mèdiques i va completar la segona sessió de preparació de cara a la temporada 2026-2027.
Després de l’entrenament d’ahir, 17 membres de l’equip van passar per les revisions corresponents a càrrec de Vithas Lleida, que va portar el seu equip de professionals a les instal·lacions del camp.
Han estat tretze jugadors i quatre membres de l’staff tècnic, entre ells l’entrenador, Juan Carlos Beltrán; el segon entrenador, Pablo Castelló; el preparador físic, Otger Guasch; l’entrenador de porters, Pol Fresneda, i Víctor Sanchís, Youssef Ouakkati, Moha, Jorge Bengoechea, Roger Alcalá, Pablo Puyod i uns quants jugadors més.
Les revisions van constar d’antropometria bàsica, electrocardiograma i interrogatori d’antecedents mèdics.
Aquesta setmana, la resta de la plantilla de Cappont passarà les mateixes proves.