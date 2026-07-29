L'Ilerna Lleida fa oficial el fitxatge de Darius McGhee per a la propera temporada
L'Ilerna Lleida ha fet oficial aquest dimecres el fitxatge del base nord-americà Darius McGhee, de 27 anys i 1,75 metres d’altura, tal i com va explicar SEGRE.
El jugador ve del Bourg francès, amb el qual va conquerir la Eurocup després de batre a la final el millor de tres partits el Besiktas turc. El base de Roxboro (Carolina del Nord), que anteriorment ja havia jugat al Telekom Bonn, no ocuparà plaça d’extracomunitari al posseir el passaport armeni, amb la selecció nacional del qual ja va debutar el mes de febrer passat anotant 35 punts en la derrota davant de Bulgària.
McGhee, amb experiència a Europa i una bona trajectòria a la NCAA, és el director de joc pel qual s’ha decantat la direcció esportiva, a la recerca d’un jugador amb bon maneig de la pilota, bon assistent i amb dots d’anotador, sobretot des de més enllà de la línia de 6,75. Format als Flames de la Liberty University, va firmar molt bons números en la seua última temporada universitària, fent una mitjana de gairebé 23 punts per partit.
A més, va acabar sent el segon jugador de la història de la NCAA amb més triples anotats durant el periple universitari, amb 528, superant fins i tot Stephen Curry, amb 414. McGhee també va igualar el rècord de triples anotats en una sola temporada universitària que ostentava l’estrella dels Golden State Warriors amb 162, amb un percentatge d’encert proper al 40 per cent.
Malgrat la destacada actuació a la NCAA, el de Carolina no va ser seleccionat per a draft de l’NBA, si bé va firmar amb els Indiana Pacers per jugar en el seu equip de la G-League. Va començar la seua experiència europea fa dos temporades al Telekom Baskets Bonn alemany, amb el qual va fer una mitjana de 15,4 punts i 4,3 assistències a la Bundesliga, destacant diverses anotacions per sobre dels 30 i 40 punts. A la Basketball Champions League va firmar 16,1 punts i 3,6 assistències per partit, destacant els 37 punts que va anotar en la victòria contra l’Andorra, que va suposar l’eliminació de l’equip del Principat a Europa.
Aquesta temporada al Bourg francès va ser dels més destacats, fent una mitjana de 10,8 punts, 2,8 rebots i 4,7 assistències en gairebé 25 minuts de joc per partit, números que va millorar en la competició europea, amb 12,3 punts, 2,8 rebots i 4,7 assistències, per a una valoració mitjana d’11,7. L’acord és total i només falta firmar el contracte. La seua arribada potenciarà una posició en la qual continuen Dani Garcia i Adrià Rodríguez, si bé la seua versatilitat, ja que pot actuar d’escorta, donarà més alternatives a Gerard Encuentra i assumir també més protagonisme ofensiu.