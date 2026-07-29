FUTBOL QUARTA CATALANA
El Lleida supera els 1.800 socis en la primera setmana de la campanya per al curs 2026-27
L’interès pel Lleida CF continua creixent. El club blau va assolir ahir els 1.815 abonats, tot just una setmana després de presentar la campanya de socis per a la temporada 2026-2027. L’afició ha respost amb escreix a la crida del nou projecte popular, que la temporada que ve competirà a Cuarta Catalana. Tot i així, l’entitat del Segrià no vol parar i, tal com va indicar a les seues xarxes socials, continua “treballant perquè cada vegada siguem més les persones que fem créixer aquest club”.
D’altra banda, els lleidatans van anunciar dos noves incorporacions per a l’equip dirigit pel tècnic Roger Lamesa: el mitjapunta Xavi Martínez i el centrecampista Aleix Rumbo, que seran la vuitena i la novena incorporació del club, respectivament.
Martínez arriba procedent de l’Alcarràs, de Segona Catalana, on va jugar les últimes dos temporades i tornarà a la que va ser la seua casa durant la temporada 2023-24, quan va jugar amb el filial del Lleida.
Per la seua part, Rumbo arriba procedent del juvenil A de la UE Bordeta, equip amb el qual la passada temporada va acabar en segona posició de Primera Provincial i va anotar 4 gols.