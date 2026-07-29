Tres jugadors de l’Atlètic Lleida debuten a la Genuine Cup Houston
És considerada la Copa del Món de futbol per a persones amb autisme i diversitat intel·lectual
Marcos Espinosa, Isaac Ferreira i Àlex Pena, els futbolistes de l’Atlètic Lleida Genuine que disputen la Genuine Cup Houston 2026, considerada la Copa del Món de futbol per a persones amb autisme i diversitat intel·lectual, van jugar ahir el seu primer partit contra la selecció del Vietnam.
Els jugadors, que van arribar dilluns a les instal·lacions de la Universitat de Rice acompanyats de Meritxell Sales, tècnica del club lleidatà, van jugar en el seu debut en el torneig defensant els colors de la samarreta del FC Andorra.
En un partit molt disputat en què ambdós equips van tenir les seues oportunitats per emportar-se el duel, finalment va ser la selecció del Vietnam, amb més encert de cara a porteria, qui es va imposar sobre el FC Andorra per 2-0.
Més tard, amb una calor sufocant a la ciutat de Houston, l’equip andorrà es va veure les cares amb Bangladesh. En aquest enfrontament, els asiàtics van ser superiors durant gran part del partit i el FC Andorra va ser vençut una altra vegada.
La Genuine Cup Houston 2026 encara no ha acabat per als futbolistes de Lleida, que finalitzaven el seu primer dia de competició “molt contents per l’esforç i l’actitud de l’equip”.