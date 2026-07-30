FUTBOL
Ambició en l’inici de la pretemporada de l’AEM
El tècnic, Samu Luna, vol un equip “que surti a guanyar des de l’inici”
El primer equip femení de l’AEM va arrancar ahir la pretemporada amb el primer entrenament sota les ordres del nou tècnic, Samu Luna, que va assegurar que “volem competir cada partit i sortir a guanyar, tant a casa com fora. Treballarem per anar a buscar els partits i, sobretot, perquè el Recasens sigui un fortí”.
Precisament, l’equip va començar a preparar la temporada 2026-2027, en la qual competirà a Segona RFEF, a l’estadi lleidatà, on el tècnic aragonès va comptar amb la totalitat de la seua plantilla, a excepció de la internacional amb Guatemala Michelle Ruano, la internacional amb Senegal Pascaline Fofana, que està disputant la Copa Àfrica, i l’acabada de fitxar Tania Mocholí, que va ser anunciada ahir.
En aquest sentit, Luna, que va donar per tancada la plantilla, va valorar positivament el treball de la direcció esportiva, assegurant que “no és fàcil començar a entrenar amb tot el grup. Això és fruit del gran treball que han realitzat el cos tècnic i el club”, va afegir.
Aquest estiu, l’AEM s’ha reforçat amb deu fitxatges i ha incorporat quatre futbolistes procedents del filial.
En les properes setmanes, el cos tècnic continuarà treballant amb l’equip per implementar el nou estil de joc i amb l’objectiu d’arribar en el millor estat de forma possible al debut en una categoria que, segons l’entrenador, “no és fàcil i haurem de competir en cada camp i en cada partit”. “Creiem que tenim un bon equip i una bona base per poder competir contra qualsevol rival”, va sentenciar.