ATLETISME
L’atleta lleidatà Bernat Erta, preseleccionat per a l’Europeu de Birmingham
En la prova de 4x400 masculí i mixtos
L’atleta lleidatà Bernat Erta va ser preseleccionat ahir per formar part de l’equip espanyol de relleu 4x400 en el Campionat d’Europa que se celebrarà a Birmingham entre el 10 i el 16 d’agost.
Erta, actual atleta del FC Barcelona, va ser cinquè en la prova dels 400 metres amb un temps de 46.61 segons en l’últim Campionat d’Espanya, disputat el cap de setmana passat a Màlaga. Encara que el registre aconseguit a l’Estatal no va ser suficient per assolir la mínima europea, la Reial Federació Espanyola d’Atletisme va anunciar ahir que compta amb l’atleta lleidatà per integrar els equips de relleus 4x400 masculí i mixt, a l’espera que els tècnics decideixin quins atletes competiran en cada un.
Juntament amb ell, en categoria masculina per als relleus han estat preseleccionats per viatjar a Birmingham Manuel Bea, Juan José de la Rosa, David García, Asabu Pines i Ángel González (recent or en el Campionat d’Espanya). Erta, que va pujar al màxim esglaó del podi en els 400 del Campionat d’Espanya del 2025, va expressar la seua decepció en un missatge a les seues xarxes socials després del recent Estatal per “no haver pogut plasmar a la pista els resultats que esperava i els bons entrenaments” que havia estat realitzant en la preparació.
Amb aquesta convocatòria, Erta sumarà la dissetena internacionalitat de la seua carrera. La primera va ser amb tan sols divuit anys, en un debut en els Europeus Indoor de Glasgow en què va conquerir la medalla de plata amb el relleu 4x400. Posteriorment, també va aconseguir unes altres dos medalles de plata en els relleus del Mundial celebrat a Belgrad (2022) i en l’Europeu d’Apeldoorn (2025).