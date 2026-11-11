FUTBOL
El Ciutat La Seu crea llaços amb Gàmbia gràcies a la pilota
Compta amb 14 gambians als equips i ajuda els que van tornar al seu país
El Club Esportiu Ciutat La Seu ha convertit el futbol en un pont entre cultures i en una eina d’integració social que va més enllà de les fronteres de l’Alt Urgell. Des de la seua creació, el 2016, l’entitat manté un estret vincle amb la comunitat gambiana de la Seu d’Urgell, els fills i filles de la qual es van incorporar des del primer moment a l’activitat del club. Una relació que ha anat creixent amb els anys i que ara vol estendre’s també a Gàmbia, especialment per mantenir el contacte i fer un seguiment dels nens i joves que han tornat al seu país d’origen. Els primers a incorporar-se van ser Fátima, Usumani, Kajatu, Mamadou i Abu, fills de Mamadou Sidibeh Danso, actual president del Ciutat La Seu. El 2020, el club ja comptava amb una vintena de futbolistes de procedència gambiana, molts dels quals nascuts a la Seu. Aquesta temporada manté catorze jugadors i monitors d’origen gambià, malgrat que les dificultats per trobar habitatge a la localitat han provocat que algunes famílies hagin tornat al seu país.
L’entitat vol reforçar aquesta connexió mitjançant iniciatives com la participació en el torneig benèfic de la Fundació Kalilou Jammed, organitzat per l’Inter Escaldes d’Andorra i destinat a donar suport a projectes a Gàmbia. El club juga, a més, amb equipacions que representen tant Catalunya com Gàmbia.
Aquesta dimensió internacional se suma a una altra col·laboració que el club manté des del 2016 amb el Centre Sociocultural i Esportiu Djiguiya, del barri de Sabalibougou, a Bamako (Mali). El vincle va nàixer després del partit del seu coordinador, Antonio García Medel, amb joves malians durant un torneig de futbol base a Portugal. Des d’aleshores, l’entitat de l’Alt Urgell dona suport esportiu, material i econòmic puntual al centre, que treballa amb menors en situació de vulnerabilitat i utilitza el futbol i l’educació com a eines d’inclusió.
Amb prop d’un centenar de jugadors d’entre 4 i 16 anys, molts d’ells becats pel club, el Ciutat La Seu també ha impulsat campanyes de recollida de botes per facilitar que tots els nens puguin jugar.