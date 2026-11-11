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TENIS

Els quatre primers caps de sèrie passen ronda

La lleidatana Astrid Rogés jugarà avui

Borui Xu, un dels participants de la competició disputant un partit.

Borui Xu, un dels participants de la competició disputant un partit.

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Redacció

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Ioannis-Panagioitis Vasileiadis, Ryan Bolger, Marc Castellví i Marco Mattia Capitini, els quatre cap de sèrie del Catalonia Open-Ara Lleida, van debutar en la competició amb victòria. Pel seu costat, els altres tres favorits al campionat, Ruibo Gu, Yuri Tiktopulo i Vicente Ferreira s’acomiaden del campionat en la primera ronda després de caure a la primera jornada.

Avui serà el torn per a l’única representant lleidatana que segueix en aquesta fita de tenis. Astrid Rogés s’enfronta a la tercera favorita en el quadre femení, la russa Anna Txutxilina. La jugadora del Reial Club Tennis de Barcelona tindrà un partit complicat i serà el partit més destacat de la jornada.

El Catalonia Open-Ara va començar dilluns i tindrà la fase final dissabte vinent a les pistes del Club Tennis Urgell a partir de les 10.30 h. El torneig internacional sub-16, integrat al circuit Tennis Europe Junior Tour, que reuneix joves tenistes de la categoria sub-16 procedents d’una trentena de països, viu unes jornades amb sorpreses i amb enfrontaments molt disputats.

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