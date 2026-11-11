TENIS
Els quatre primers caps de sèrie passen ronda
La lleidatana Astrid Rogés jugarà avui
Ioannis-Panagioitis Vasileiadis, Ryan Bolger, Marc Castellví i Marco Mattia Capitini, els quatre cap de sèrie del Catalonia Open-Ara Lleida, van debutar en la competició amb victòria. Pel seu costat, els altres tres favorits al campionat, Ruibo Gu, Yuri Tiktopulo i Vicente Ferreira s’acomiaden del campionat en la primera ronda després de caure a la primera jornada.
Avui serà el torn per a l’única representant lleidatana que segueix en aquesta fita de tenis. Astrid Rogés s’enfronta a la tercera favorita en el quadre femení, la russa Anna Txutxilina. La jugadora del Reial Club Tennis de Barcelona tindrà un partit complicat i serà el partit més destacat de la jornada.
El Catalonia Open-Ara va començar dilluns i tindrà la fase final dissabte vinent a les pistes del Club Tennis Urgell a partir de les 10.30 h. El torneig internacional sub-16, integrat al circuit Tennis Europe Junior Tour, que reuneix joves tenistes de la categoria sub-16 procedents d’una trentena de països, viu unes jornades amb sorpreses i amb enfrontaments molt disputats.