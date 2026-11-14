ATLETISME
Bovera espera 200 corredors en la Cursa ‘On Déu va perdre l’espardenya’
La localitat de Bovera espera diumenge vinent 22 de novembre arribar als 200 participants en la primera edició de la cursa On Déu va perdre l’espardenya, un esdeveniment el nom del qual, segons va afirmar ahir en roda de premsa el seu alcalde, Òscar Acero, ve donat per la seua localització i perquè “som la porta de les Garrigues”.
La prova tindrà diferents modalitats: la carrera trail, amb un recorregut de 14 quilòmetres i 350 metres de desnivell; dos carreres per pista i senders, de 10 i 5,5 quilòmetres, amb desnivells de 200 i 120 metres, respectivament; i una caminada, també de 5,5 quilòmetres. L’objectiu d’oferir diferents distàncies és aconseguir que “hi hagi més accessibilitat i inclusivitat”, va destacar Xavi Thai, CEO de Xt Sports Events, entitat organitzadora.
Una de les curiositats d’aquest esdeveniment és que l’organització, que compta amb una vintena de voluntaris, amagarà una espardenya al recorregut, que serà, en part, comuna per a totes les modalitats, i qui la trobi s’emportarà una garrafa d’oli com a premi. A més, els guanyadors de les diferents categories masculines i femenines, que es divideixen entre general, sènior, veterans i màster, rebran un trofeu elaborat per l’Escola Sant Josep de Lleida.