L'Atlètic Lleida goleja el Martinenc a casa i dorm segon (5-0)
Tres gols de l'Atlètic Lleida en deu minuts han sentenciat un partit plàcid al Camp d'Esports
L'Atlètic Lleida ha aconseguit una contundent victòria per 5-0 davant del Martinenc al Camp d'Esports, en un partit corresponent a la Tercera RFEF. Els lleidatans han estat molt superiors durant tot l'enfrontament i han sentenciat el duel amb un espectacular tram final de primera part, en què han aconseguit tres gols en només set minuts. A la represa, el conjunt local ha mantingut el domini i ha ampliat l'avantatge fins a signar la golejada més àmplia de la temporada. Amb aquest triomf, l'Atlètic Lleida dormirà aquest dissabte en la segona posició de la classificació.
El partit ha començat amb una primera ocasió clara per als locals. Al minut 9, Youssef ha provat un xut creuat després d'una bona arribada a l'àrea rival, però Craviotto ha respost amb una gran intervenció a baix. El Martinenc també ha tingut la seva oportunitat al minut 12, quan Carlos González ha buscat l'escaire amb un xut amb rosca que ha marxat per molt poc.
Després d'aquests primers avisos, l'Atlètic Lleida ha imposat la seva superioritat. Al minut 32, Moha ha inaugurat el marcador amb un gran xut ajustat al pal que ha superat Craviotto. Només dos minuts després, Agüero ha ampliat l'avantatge (2-0) en culminar una bona jugada de Youssef. El mateix davanter ha estat protagonista del tercer gol al minut 39, després d'una espectacular acció individual dins de l'àrea rival que ha acabat amb la pilota al fons de la xarxa. D'aquesta manera, els lleidatans han marxat al descans amb un còmode avantatge de tres gols.
A la segona meitat, l'Atlètic Lleida ha continuat dominant des del primer minut. De fet, només reprendre's el joc, Youssef ha aprofitat una greu errada defensiva del Martinenc per marcar el quart gol de la tarda (4-0), al minut 46. Els locals no han aixecat el peu de l'accelerador i al minut 54 Agüero ha estat a punt d'aconseguir un autèntic golàs amb una vaselina des de la frontal, però la pilota s'ha estavellat al pal.
Amb el partit completament controlat, els dos entrenadors han aprofitat per introduir canvis. L'Atlètic ha continuat generant perill i al minut 72 ha arribat el cinquè i definitiu gol. Jaume Pascual ha executat un córner amb una bona centrada que Roger Alcalà ha aprofitat per establir el 5-0. En els minuts finals, els lleidatans han gestionat l'avantatge sense concedir opcions al conjunt visitant. Airan ha vist una targeta groga al minut 80 després de cometre una falta.
D'aquesta manera, l'Atlètic Lleida ha signat una victòria contundent al Camp d'Esports, en un partit en què ha demostrat la seva superioritat ofensiva i ha resolt el duel amb un gran vendaval de gols. El 5-0 davant d'un Martinenc que encara no ha aconseguit guanyar cap partit com a visitant confirma el bon moment dels lleidatans, que dormiran en una meritòria segona posició de la classificació.