ATLETISME
Ballbé i Cubillas vencen a la Trail Montroig
A la quinzena edició, la prova va reunir més de 900 participants
Jan Ballbé i Lorena Cubillas es van imposar ahir a la prova reina de la Trail Montroig, una cursa organitzada per la Associació Trail Montroig Sant Llorenç Camarasa i el club Pedala.cat que va reunir més 900 participants.
La jornada va començar a les 7.30 hores amb la sortida de la marató (40 quilòmetres i 2.300 metres de desnivell positiu), modalitat que va guanyar Jan Ballbé (Dynafit) amb un temps de 4 hores i 11 minuts. Victor Garcia (Kailas Fuga) i Martí Tarragona van ser segon i tercer respectivament amb un mateix crono de 4 hores i 31 minuts. En categoria femenina, la més ràpida va ser Lorena Cubillas (Mount To Coast), amb 5 hores i 28 minuts. Montse Gracia (5h:57’07) i Alina Pintilie (5h:58’06) van completar el podi.
Andreu Contijoch (Centre Excursionista Súria) es va imposar a la mitja marató (21,4 quilòmetres i 1.340 metres de desnivell) amb un temps de 2 hores, 6 minuts i 17 segons. Joan Valls va ser segon (2h:06’57) i Nil Bacardit (2h:13’46), tercer. Alba Porta (independent) va ser la primera dona, amb 2 hores i 44 minuts. Irene Botines (2h:57’24) va ser segona i Laura Salvia (3h:09’24), tercera. En la modalitat Sprint (14 quilòmetres, 560 de desnivell), Diego Cardozo va ser el més ràpid en homes (1h:10’35) i Blanca Duran, en dones (1h:34’18). L’última sortida va ser la de la Volta al Pantà, una modalitat de caràcter no competitiu amb gairebé 300 inscrits. La jornada va acabar amb el tradicional dinar popular, que va estar marcat per l’ambient festiu.