El Barça C s’emporta els tres punts davant l’AEM
Les blaugranes s’imposen per 3-0 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i superen les lleidatanes en la lluita per la segona plaça.
Barça C i AEM s’enfrontaven en un partit que servia per decidir la segona posició de la classificació. El matx ha començat amb ocasions per a tots dos conjunts. La primera l’ha tingut Maya Morrell i, seguidament, el Barça C ha respost amb un xut de falta que ha obligat Noe, la portera de l’AEM, a fer una gran estirada.
Les blaugranes han portat el pes ofensiu del partit i, al minut 18, s’han avançat al marcador amb un gol d’Ivet Franch després d’una transició ofensiva. Tan sols cinc minuts després, Carla Pérez ha ampliat les distàncies amb una rematada després d’una jugada amb múltiples rebots dins l’àrea.
A la segona part, l’AEM ho ha intentat, però sense fortuna. Amb Maya Morrell al capdavant, les lleidatanes han buscat retallar distàncies, però al minut 70 Mosquera, amb una rematada des del córner, ha establert el 3-0 definitiu.
L’AEM marxa de buit de la Ciutat Esportiva Joan Gamper i intentarà capgirar la dinàmica dissabte vinent contra l’Espanyol B.