L'iLERNA Lleida toca fons i continua sense guanyar a casa (92-98)
Setena derrota consecutiva dels lleidatans que acabaran la jornada com a cuers de l'ACB
Nova desfeta de l'iLERNA Lleida en el derbi català contra Manresa després d'un partit on l'equip ha tornat a anar a remolc, tot i la remuntada al tercer quart. Els millors pels lleidatans han estat McGhee, en el seu millor partit de la temporada amb 25 punts, i Hughes, que ha estat inspirat al tercer quart per capgirar el marcador amb el 69-67.
Un parcial de 3-16 després del 71-70 ha decidit un partit on Batemon ha aparegut molt tard, ja sense temps de resposta. Els lleidatans acaben cuers i amb una xiulada final del Barris Nord. La pròxima setmana visiten Corunya, diumenge a les 12:30 del migdia.