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Victòria del Balàfia Vòlei contra el Roquetes per col·locar-se líder
El Rodi Balàfia Vòlei és el nou líder del grup B de la Superlliga 2 després d’aconseguir ahir la victòria per 3-1 a casa contra el segon equip de la classificació, el CV Roquetes.
Des del primer moment, els jugadors de Manu Blanco van sortir amb determinació i en els dos primers sets van guanyar de forma clara per 25-15 i 25-15, que va situar els locals amb un avantatge de 2-0. Al tercer set, els lleidatans van abaixar la guàrdia i el CV Roquetes va aprofitar la falta d’intensitat local per reaccionar i adjudicar-se el parcial per 19-25, retallant distàncies al marcador.
Però lluny d’una de possible remuntada dels visitants, el Balàfia Vòlei va recuperar el control i el ritme de joc al quart i últim set, en el qual va vèncer amb un 25-19 definitiu.
Després d’aconseguir els tres punts davant d’un dels rivals directes, l’entrenador de l’equip, Manu Blanco, va mostrar la seua satisfacció pel rendiment dels seus jugadors: “Estic molt content pel treball tècnic que han fet a l’equip, han executat el que havíem preparat”, va assegurar.
El Balàfia visitarà dissabte vinent el CV Gemavi Vinaròs, equip que actualment és segon a la taula i d’aquesta manera un dels principals rivals de l’equip lleidatà.