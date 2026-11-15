TENIS
Wu i Chuchilina regnen al Catalonia Open-Ara Lleida al CT Urgell
El xinès i la russa sorprenen els dos favorits
El xinès Yu Ting Wu i la russa Anna Chuchilina es van proclamar ahir campions individuals de la cinquena edició del Catalonia Open-Ara Lleida, torneig internacional sub-16 del circuit Tennis Europe Junior Tour disputat a les instal·lacions del CT Urgell. Els dos van resoldre les seues respectives finals en dos sets i amb autoritat, imposant-se a rivals que partien amb millors expectatives.
Wu va protagonitzar una de les grans sorpreses de la competició al derrotar per 6-1 i 6-4 el monegasc Marco Mattia Capitini, quart cap de sèrie. El jugador asiàtic, que va accedir al quadre principal mitjançant una invitació, va confirmar la seua progressió després d’eliminar en vuitens el tercer favorit, Marc Castellví.
En categoria femenina, Chu-chilina, de només 13 anys i tercera favorita, va superar per 6-1 i 6-2 l’espanyola Alice Ferreira, primer cap de sèrie, de 15 anys. La russa va confirmar així la seua condició d’una de les joves promeses del tenis internacional i va tancar el torneig sense cedir cap set a la final. En dobles, divendres, van vèncer els espanyols Mateo Font i Pol Guillamet en categoria masculina i la mateixa Chuchilina i l’espanyola Victoria Meza en dones. La participació lleidatana va tenir com a resultat més destacat Zenaida Ruiz, del CT Lleida, semifinalista al costat de la búlgara Kita Bozhinova.
El president del CT Urgell, Oscar Villaverde, va destacar en la clausura la consolidació del torneig al calendari internacional i la seua contribució a projectar Lleida en el tenis de formació. També va agrair el suport institucional i dels patrocinadors, així com el treball de l’organització en unes condicions meteorològiques complicades.