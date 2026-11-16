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El Fraga arrasa el Benfica i obté la seua primera Continental Cup
El Pons Lleida perd la final contra un Porto que va exhibir molta efectivitat i classe. Excessiu correctiu per a un conjunt llistat que només va aprofitar una de les moltes ocasions que va crear
El Pons Lleida va despertar del somni europeu de forma abrupta i del tot immerescuda. En la seua segona final de la Continental Cup –la primera va ser a partit únic a Mollerussa davant del Sporting de Portugal marcada per la covid–, el conjunt llistat va caure golejat pel Porto per 7-1, un marcador que no va fer justícia als mèrits dels de Carlos Cortijo, que van plantar cara al campió d’Europa fins al descans.
Guanyar el Barça en semifinals ja havia estat tota una proesa, i encadenar-ne dos en dos dies semblava una utopia, però els llistats van arrancar sense complexos. Després d’un primer avís de Carlo di Benedetto, que es convertiria en un dels botxins més endavant, el Pons Lleida va encadenar tres ocasions clares de Ciocale, Darío Giménez i Moncusí que el porter internacional Xavier Malian va desbaratar. I del que podia haver estat el 0-1 es va passar al primer gol lusità molt afortunat, ja que el tir de Costa va tocar al pal i després de rebotar la bola a l’esquena de Bosch va entrar a la porteria.
El quadre llistat no va acusar el cop, i després d’un avís d’Ortigosa, el mateix jugador cedit pel Barça va culminar una contra al minut 10 que igualava la final. Poc va durar l’alegria al bàndol llistat, que 30 segons després va encaixar el segon, també amb una mica de mala sort. Nunes remata, la bola rebota a la tanca i li cau a Di Benedetto, que empala a la xarxa, un gol que va haver de ser revisat pel VAR. El mateix golejador francès va enviar poc després una altra bola al pal, abans que Pinto, de tir creuat, establís el 3-2 al 18’.
El Pons Lleida va acabar la primera part bolcat davant de la porteria de Malian, que va salvar el gol en tir de Badia i un altre de Moncusí. Els llistats estaven vius, però la rigorosa exclusió de Coicale a l’inici de la segona meitat va tirar per terra totes les esperances. A més, l’infortuni va tornar a aparèixer, ja que quan faltaven 11 segons per recuperar el jugador exclòs, Di Benedetto va situar el 4-1 que va fer molt mal. Tot i així, el Pons Lleida va continuar atacant i va merèixer marcar algun gol més, però els qui els van marcar van ser els lusitans, concretament tres més (7-1).
El Fraga no va donar opció a la sorpresa i va inscriure el seu nom com a primer guanyador de la Continental Cup femenina, després de golejar a la final el Benfica (7-1), en la que era la reedició de la final de la Champions de la passada temporada, que també va caure del costat de l’equip que dirigeix el lleidatà Jordi Capdevila.
L’equip de la Franja, que va tenir en Fontdeglòria, autora d’un hat-trick, la seua millor jugadora, va sentenciar el duel amb dos gols en l’arrancada de la segona meitat que van establir un clar 5-1.