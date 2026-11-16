FUTBOL
L’Artesa de Lleida aconsegueix remuntar al líder a casa
L’Artesa de Lleida va vèncer a casa el líder, el Rosselló, que fins a la data havia guanyat tots els partits. Els locals van plantejar un partit molt seriós, que des del primer minut va estar molt igualat. Els visitants van aconseguir posar-se davant amb un gol de Raluy, però just abans del descans l’Artesa va aconseguir fer un cop d’autoritat al partit amb el gol de l’empat (1-1). El fort vent i la pluja van marcar el ritme de la segona meitat, un joc molt travat però, en una jugada a falta de mitja hora per al final, va aprofitar l’Artesa per culminar la remuntada (2-1). Els locals es van quedar amb un menys quan restaven 15 minuts però van saber aguantar les empreses visitants per fer encaixar al Rosselló la seua primera derrota aquesta temporada.