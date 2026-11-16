Perrin podria tenir les hores comptades a l'Ilerna Lleida
El pivot francés estaria pressionant per sortir del club bordeus amb noves negociacions amb el Baskonia. El jugador ha esborrat les referències del Força Lleida del seu compte d'Instagram i ha penjat una imatge de París en el dia de descans de la plantilla
Sembla que el culebró entre l'Ilerna Lleida i Zacharie Perrin podria tenir les hores comptades. I és que el pivot francés estaria pressionant el club lleidatà per la seua sortida i hi hauria en marxa una nova tanda de negociacions entre el Força Lleida i el Baskonia, segons apunten fonts com Factor Cancha, Andrea Calzoni i Encestando.es. Seria el tercer intent dels de Vitora per incorporar Perrin a les seues files –en les anteriors van arribar a oferir fins a prop de mig milió d'euros pel seu traspàs–, però en aquesta ocasió la posició del jugador ja seria a mode d'ultimàtum per a l'Ilerna Lleida. De fet, Perrin ha esborrat les publicacions i referències al Força Lleida del seu compte d'Instagram i cap al migdia ha compartit una 'storie' amb una imatge de París. Avui els jugadors tenen dia lliure i ara per ara des del club lleidatà no tenen cap comunicació del jugador respecte a una hipotètica no assistència a l’entrenament de demà.
La voluntat de Perrin de marxar de Lleida arriba després de la derrota d'ahir davant del Manresa en un partit en què el jugador va encaixar una mala actuació i es va encarar a la banqueta amb Gerard Encuentra al tercer quart, quan el jugador, molt nerviós i gesticulant, va recriminar al tècnic que no el tragués a la pista.
Fins ara, des del Força Lleida havien pogut frenar la marxa del jugador francès malgrat els continus intents del Baskonia per aconseguir els seus serveis. La decisió havia estat merament esportiva, ja que la marxa de Perrin suposa quedar-se amb un únic center, Kur Kuath, si no es produeixen més incorporacions.
Cal recordar que a partir del mes de gener s’activa la primera de les dos clàusules d’alliberament que Perrin té al seu contracte –la segona és al final de temporada–. Aquesta primera clàusula s’acosta als 200.000 euros, la meitat del que hauria estat disposat a pagar el Baskonia en les anteriors converses amb el Força Lleida.